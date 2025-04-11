新华社北京4月11日电（记者成欣、袁睿）应越南共产党中央委员会总书记苏林、越南社会主义共和国主席梁强邀请，中共中央总书记、国家主席习近平将于4月14日至15日对越南进行国事访问。应马来西亚最高元首易卜拉欣、柬埔寨国王西哈莫尼邀请，国家主席习近平将于4月15日至18日对马来西亚、柬埔寨进行国事访问。外交部发言人林剑11日在例行记者会上介绍了此次出访的主要安排及中方对发展中越、中马、中柬关系的期待。

林剑表示，周边是中国外交的优先方向，中国和东南亚是命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴。日前，中央周边工作会议成功召开，明确中方将继续秉持亲诚惠容周边外交理念，同周边国家开展友好合作，增进理解互信，共同发展振兴。此次访问是习近平主席今年首次出访，对推动中国同越南、马来西亚、柬埔寨以及中国东盟关系整体发展具有重大意义，也将为地区乃至世界的和平发展注入新动能。

林剑说，中越是社会主义友好邻邦，都在推进符合本国国情的改革和革新事业，加强团结合作符合双方共同利益。2023年底，习近平总书记、国家主席历史性访越，引领中越关系开启中越命运共同体新篇章。去年以来，习近平总书记同苏林总书记保持战略沟通，各部门各地方交往密切，各领域合作成果丰硕，为两国人民带来了切实利益。

林剑表示，此访适逢中越建交75周年，对两国关系具有承前启后、继往开来的重大意义。访问期间，习近平总书记将同苏林总书记举行会谈，会见越南国家主席梁强、总理范明政、国会主席陈青敏。中方期待同越方一道，以此访为契机，巩固“同志加兄弟”的中越传统友谊，增进战略互信，深化务实合作，推动中越命运共同体建设走深走实，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

林剑指出，中马同为亚太重要发展中国家和新兴经济体。近年来，在两国领导人战略引领下，中马关系保持高水平发展，高层交往互动频密，政治互信持续巩固，务实合作成果丰硕，人文交流异彩纷呈，多边协作密切有效，树立了邻国间相互理解、合作共赢的典范。2023年，两国宣布共建中马命运共同体，开启双边关系新的历史篇章。

林剑说，此访将是习近平主席时隔12年再次访问马来西亚，对推动中马关系提质升级具有重要的里程碑意义。访问期间，习近平主席将会见易卜拉欣最高元首，同安瓦尔总理举行会谈。中方期待以此访为契机，进一步加强两国政治安全合作，深化发展战略对接，密切文明交流互鉴，加强在国际地区问题上的协调配合，推动双边关系朝着构建高水平战略性中马命运共同体方向迈进，为“全球南方”团结自强、地区和平稳定发展作出新贡献。

林剑表示，柬埔寨是我国传统友好邻邦和铁杆朋友。在习近平主席同柬方领导人战略引领下，中柬命运共同体建设迈入高质量、高水平、高标准的新时代。近年来，中柬战略互信更加深入，“钻石六边”合作架构不断充实，“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设持续推进，各领域合作成果丰硕，为两国人民带来了切实利益。

林剑说，此访是习近平主席时隔9年再次访问柬埔寨。此访期间，习近平主席将分别会见西哈莫尼国王和莫尼列太后，会见人民党主席、参议院主席洪森亲王，同洪玛奈首相举行会谈。双方将探讨提升中柬关系新定位，就政治互信、互利合作、安全保障、人文交流、战略协作等五大领域深入交换意见。相信习近平主席此访将赋予中柬命运共同体新的时代内涵，推动中柬全面战略合作伙伴关系取得更多积极成果，更好造福两国人民。

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