4月10日，在俄罗斯符拉迪沃斯托克，选手表演配乐诗朗诵《木兰辞》。新华社发（郭飞洲摄）

新华社符拉迪沃斯托克4月11日电（记者陈畅）第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛俄罗斯赛区预选赛10日在符拉迪沃斯托克举行。本次比赛由中国驻符拉迪沃斯托克总领馆和俄罗斯远东联邦大学孔子学院共同举办。

4月10日，在俄罗斯符拉迪沃斯托克，评委为参赛选手打分。新华社发（郭飞洲摄）

4月10日，在俄罗斯符拉迪沃斯托克，俄罗斯大学生观看比赛。新华社发（郭飞洲摄）

比赛设有主题演讲、知识问答与即兴演讲、才艺展示三大环节，内容涵盖中国历史、地理、文学及艺术等多个领域。参赛选手们首先围绕“天下一家”这一主题进行了演讲。在知识问答与即兴演讲环节，选手们面对有关中国的各类提问，展现出对中华文化的浓厚兴趣和较好理解。才艺展示部分精彩纷呈，有的选手深情演唱中文歌曲，有的选手为电影《哪吒2》片段配音，还有选手表演古诗词朗诵，赢得现场观众阵阵掌声。

4月10日，在俄罗斯符拉迪沃斯托克，选手进行“天下一家”的主题演讲。新华社发（郭飞洲摄）

4月10日，在俄罗斯符拉迪沃斯托克，选手进行“知识问答”比赛项目。新华社发（郭飞洲摄）

最终，远东联邦大学生物系三年级学生瓦妮莎·施特默获得本次比赛第一名。“我经常读一些中国的科学资料与文件，而且还关注中国历史。”她对记者说。

中国驻符拉迪沃斯托克总领馆代总领事王军致开幕辞时表示，希望参赛选手能够以语言为舟，以文化交流为桥，在比赛中充分展示并体验中华文化魅力，在追寻中文之美的旅程中收获知识、友谊和成长。

4月10日，在俄罗斯符拉迪沃斯托克，选手进行《哪吒2》配音表演。新华社发（郭飞洲摄）

符拉迪沃斯托克市副市长达莉亚·斯婕格尼在致辞中说，中国经济社会发展的成功有目共睹，年轻人热衷于学习中文和了解中国文化是有原因的，“中文是世界最难的语言之一，我要感谢孔子学院让中文变得更容易接触，让我们的孩子有机会以有趣和有用的方式学习中文”。

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