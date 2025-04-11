新华社莫斯科/伊斯坦布尔4月10日电 俄罗斯外交部10日在其网站发布消息说，俄罗斯和美国将“迅速研究”双方在土耳其伊斯坦布尔举行的第二轮会谈中提出的各项建议，以便在下一轮磋商前找到双方均可接受的解决方案。

4月10日，在土耳其伊斯坦布尔，载有美国代表的车辆准备驶入俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆。新华社记者刘磊摄

俄美代表团10日在伊斯坦布尔就双方大使馆恢复正常运转举行了第二轮会谈。俄外交部消息说，俄美在此轮专家磋商中，致力于消除双方关系中的“刺激因素”。双方代表团互换照会，就推动为两国外交使团提供不间断的银行和金融服务及俄罗斯向联合国等国际组织缴纳会费等达成一致。

消息说，针对俄方提出的美方归还被其没收的六处俄外交不动产一事，双方商定将为此制定“路线图”。俄方表示，应允许俄方人员立即进入这些设施进行检查并评估所受损失等。

此外，双方继续就简化相互间外交人员签证办理和出行规程等展开工作。俄方呼吁更有效地推动解决增强互信、拓展包括恢复直航在内的商业和社会联系等问题。

两国代表团10日在俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆进行了超过5小时的闭门会谈，会谈结束后没有立即对媒体发布消息。

4月10日，在土耳其伊斯坦布尔，载有美国代表的车辆驶离俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆。新华社记者刘磊摄

俄总统新闻秘书佩斯科夫当天对媒体说，俄美就两国驻外机构运行正常化和乌克兰问题解决的磋商没有时间表。他表示，此次会谈只涉及两国外交关系正常化。

美国国务院此前也曾表示，此次会谈仅讨论美俄双方驻对方使馆的运作问题，不涉及俄乌冲突。

美俄两国代表团2月27日在伊斯坦布尔就双边关系进行了第一轮会谈。美国媒体援引美国国务院人士的话报道称，双方在会谈中讨论了使馆运作问题，涉及人员配置、签证等。

美俄在过去几年间外交关系紧张，两国均驱逐了彼此驻在国的外交官，导致使馆不能正常运行。

俄罗斯总统普京3月6日签署命令，任命俄外交部北大西洋司司长亚历山大·达尔奇耶夫为俄罗斯驻美国大使。自去年10月俄驻美大使阿纳托利·安东诺夫离任后，这一职务一直空缺。

达尔奇耶夫3月26日抵达美国首都华盛顿。他对媒体说，俄美关系恢复的“机遇之窗”已出现。不过，要消除美对俄制裁带来的影响，解决俄美两国关系中长期积累的问题，还需要更大的努力。（记者：江宥林、王腾飞、刘磊）

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