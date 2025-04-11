打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

民调显示超半数美国人对加征关税不满

2025年04月11日16:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿4月10日电　近日公布的民意调查结果显示，超半数美国人对总统特朗普加征关税表示不满，认为这将伤害美国经济，并给日常生活带来负面影响。

　　美国昆尼皮亚克大学9日公布的一项最新民调结果显示，分别有72%和53%受访者认为加征关税将在短期和长期内损害美国经济。该民调机构分析师蒂姆·马洛伊说：“绝大多数美国民众承认，关税在短期内对经济造成了沉重打击。那么时间会减轻痛苦吗？……大多数人认为不会。”

　　在被问到目前最担心的经济问题时，有47%受访者回答是食品和消费品的价格，20%受访者说是住房或租金成本，17%受访者说是股市，6%受访者认为是他们的工作状况。

　　在被问及当前的经济状况是否导致他们改变了购买选择时，近三分之一受访者表示，他们推迟了购买家具或电器等大件物品的计划。

　　美国领航者研究中心8日公布的最新民调显示，对加征关税不满的美国民众不断增加，55%受访者表示反对特朗普加征关税；59%受访者认为美国经济正在变得糟糕，这一比例在去年12月为37%；62%受访者对未来几个月的个人财务状况感到忧虑。

　　路透社与益普索集团8日发布的一项线上民调结果显示，超过七成受访者认为未来半年美国国内日用消费品、汽车、手机等商品会因特朗普日前宣布的关税措施涨价。

　　根据调查结果，77%受访者认为未来半年手机等电子产品会涨价，73%受访者认为汽车和日用消费品会涨价，72%受访者认为家用电器会涨价，70%受访者认为新鲜农产品会涨价，62%受访者认为房屋维修装修会涨价，56%受访者认为牛奶、奶酪等奶制品会涨价。

　　据路透社报道，反对美国新推出关税政策的受访者比例约为57%。

　　哈佛大学经济学教授、美国前财政部长劳伦斯·萨默斯8日警告，由于特朗普政府正在实施的关税措施，美国经济目前可能正走向衰退，这可能导致约200万美国人失业。

(责编：曹欣悦、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部