新华社华盛顿4月10日电 近日公布的民意调查结果显示，超半数美国人对总统特朗普加征关税表示不满，认为这将伤害美国经济，并给日常生活带来负面影响。

美国昆尼皮亚克大学9日公布的一项最新民调结果显示，分别有72%和53%受访者认为加征关税将在短期和长期内损害美国经济。该民调机构分析师蒂姆·马洛伊说：“绝大多数美国民众承认，关税在短期内对经济造成了沉重打击。那么时间会减轻痛苦吗？……大多数人认为不会。”

在被问到目前最担心的经济问题时，有47%受访者回答是食品和消费品的价格，20%受访者说是住房或租金成本，17%受访者说是股市，6%受访者认为是他们的工作状况。

在被问及当前的经济状况是否导致他们改变了购买选择时，近三分之一受访者表示，他们推迟了购买家具或电器等大件物品的计划。

美国领航者研究中心8日公布的最新民调显示，对加征关税不满的美国民众不断增加，55%受访者表示反对特朗普加征关税；59%受访者认为美国经济正在变得糟糕，这一比例在去年12月为37%；62%受访者对未来几个月的个人财务状况感到忧虑。

路透社与益普索集团8日发布的一项线上民调结果显示，超过七成受访者认为未来半年美国国内日用消费品、汽车、手机等商品会因特朗普日前宣布的关税措施涨价。

根据调查结果，77%受访者认为未来半年手机等电子产品会涨价，73%受访者认为汽车和日用消费品会涨价，72%受访者认为家用电器会涨价，70%受访者认为新鲜农产品会涨价，62%受访者认为房屋维修装修会涨价，56%受访者认为牛奶、奶酪等奶制品会涨价。

据路透社报道，反对美国新推出关税政策的受访者比例约为57%。

哈佛大学经济学教授、美国前财政部长劳伦斯·萨默斯8日警告，由于特朗普政府正在实施的关税措施，美国经济目前可能正走向衰退，这可能导致约200万美国人失业。

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