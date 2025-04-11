商务部新闻发言人就中方针对美方再次提高对华关税实施反制答记者问
2025年04月11日16:12 | 来源：中华人民共和国商务部
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记者问：美东时间4月10日，美方公布行政令，进一步提高对中国输美产品加征的“对等关税”。我们注意到，中方已采取了相应关税反制措施。中方对此有何评论？
答：美东时间4月10日，美方公布行政令，进一步提高对中国产品加征的“对等关税”。我们注意到，美方行政令公布的对中国产品加征的税率为41%，比此前美方所称的加征关税税率还高20个百分点。中方对美方肆意的单边关税措施坚决反对，严厉谴责，并已坚决采取反制措施维护自身权益。
美方肆意加征单边关税，严重违反国际经贸规则，也违背基本的经济规律和常识，造成当前世界经济、全球市场和多边贸易体制面临严重冲击和剧烈动荡，美方对此应负全部责任。
我们注意到，在中方和其他方的压力下，美方暂缓对部分贸易伙伴征收高额对等关税，这只是象征性的一小步，并未改变美方通过贸易讹诈谋取私利的本质。中方敦促美方在取消所谓“对等关税”上迈出一大步，彻底纠正错误做法。
美方对华轮番加征畸高关税已经沦为数字游戏，在经济上已无实际意义，只会更加暴露出美方将关税工具化、武器化，搞霸凌胁迫的伎俩，并沦为笑话。如果美方继续关税数字游戏，中方将不予理会。但是，倘若美方执意继续实质性侵害中方权益，中方将坚决反制，奉陪到底。
4月9日，中国政府发布《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书，重申了中方关于中美经贸关系的一贯立场。中美经贸关系的本质是互利共赢。贸易战没有赢家，保护主义没有出路。中方对与美方磋商持开放态度，但威胁施压不是同中方打交道的正确方式。美方应在相互尊重的基础上，与中方通过平等对话妥善解决分歧。中方将坚定不移办好自己的事，以自身的确定性应对外部环境的各种不确定因素，继续作动荡世界的稳定锚。
(责编：卫嘉、白宇)
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