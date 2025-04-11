人民网内罗毕4月11日电 （记者黄炜鑫）达累斯萨拉姆消息：中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术项目专家组日前联合第27批援坦桑尼亚中国（山东）医疗队、第34批援桑给巴尔中国（江苏）医疗队在阿鲁沙共同举办热带病健康教育活动。活动旨在提升参与人员对包括血吸虫病在内的多种寄生虫病及其他热带病的认识，并教授有效的预防与控制方法。

期间，专家们采取讲座、现场演示、互动问答和义诊等多种形式，详细介绍了疟疾、血吸虫病、锥虫病和丝虫病等非洲常见疾病的基础知识，针对不同疾病特点提供了具体的预防和治疗建议。

阿鲁沙综合体育场项目、恩戈罗恩戈罗保护区管理局的中非工作人员及当地居民等200余人参加。阿鲁沙综合体育场项目员工阿里·哈米斯说：“非常感谢专家们的到来，为我们带来了重要的健康知识，大大提高了我们预防控制疾病的能力，尤其是对于刚入职的新员工而言，这样的教育至关重要。”

中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术项目专家组组长戴洋说：“通过此类健康教育活动，我们希望能有效降低这些疾病的发生率，提高居民的整体健康水平，同时加强中非之间的医疗卫生交流与合作。”

中国医疗卫生专家开展热带病防治讲座。施亮摄

中国医疗卫生专家开展健康教育咨询。施亮摄

中国医疗卫生专家开展健康义诊。施亮摄

中国医疗卫生专家开展健康义诊。施亮摄

(责编：崔越、杨牧)