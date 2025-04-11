图为埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学与埃塞奥罗米亚州教育局签署合作备忘录。埃塞俄比亚奥罗米亚州教育局供图。

人民网开罗4月11日电 （记者沈小晓）当地时间4月9日，埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学与埃塞奥罗米亚州教育局正式签署合作备忘录，双方将联合开展本土中文教师培养工作。这一合作标志着埃塞中文教育本土化进程迈出重要一步，将更加有效地满足当地日益增长的中文学习需求。

根据合作协议，从2025年秋季学期起，奥罗米亚州教育局将选拔首批30名本土教师，参加在亚的斯亚贝巴大学举办的为期一年的集中培训。作为项目执行方，亚的斯亚贝巴大学孔子学院将负责具体教学工作，培训内容涵盖中文语言能力提升、中文教学方法与课程设计、中国文化知识以及跨文化交际等多个方面。

近年来，随着中埃塞双边关系的不断深化，越来越多的埃塞民众对中文和中国文化产生浓厚兴趣，特别是在奥罗米亚州，中文教学已被纳入当地9所中学的课程大纲，目前有近千名学生正在学习中文，本土中文教师已成为该州中文教学的主要师资力量。

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