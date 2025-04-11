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2025中国气候与自然行动日论坛在京举行

2025年04月11日14:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月11日电 （记者韩硕）4月9日，由世界经济论坛主办的2025中国气候与自然行动日论坛在北京举行，超过100位来自政界、企业界、学术界代表与会，各界人士围绕“引领气候·自然·能源新经济”主题展开研讨，为全球应对气候变化挑战，共享中国绿色转型机遇建言献策。

世界经济论坛执行董事梁锦慧在致辞中指出，当前全球面临多重危机，为人类经济社会发展带来挑战，她呼吁各国加强国际合作，发挥技术、创新和金融工具的重要作用，进一步抓住能源转型机遇，共同应对挑战。

国家发改委资源节约与环境保护司司长刘德春表示，全球绿色低碳转型已进入关键时期，气候与环境危机是全人类面临的共同挑战，强调应对危机需要人类社会团结合作，更需要坚定不移、持之以恒的行动。

煤炭消费占比稳步下降，建成全球最大最完整的新能源产业链，实现全球规模最大的新能源汽车普及……刘德春指出，中国新能源发展速度全球最快，绿色低碳转型取得历史性成就，“中国的绿色低碳发展不仅是自身高质量发展的重要增长点，也成为全球绿色转型的重要动力源，仅2024年出口的风电光伏产品就相当于帮助其他国家减少超过10亿吨碳排放。中国通过自身的努力实践，已经探索出一条发展中国家实现可持续发展的新路径。”他说。

刘德春强调，未来，中国将加快经济社会发展全面绿色转型，进一步实施构建碳排放双控制度体系、建设新型能源体系、推进零碳园区建设等举措。

论坛举行期间，丹麦生物医药企业诺和新元全球总裁兼首席执行官Ester Baiget、中国金山云执行董事兼首席财务官何海建、中国环境与发展国际合作委员会中方首席顾问刘世锦、印度尼西亚佳通集团副主席Cherie Nursalim等嘉宾围绕“绿色转型时代的重塑增长”展开深入讨论。

刘世锦表示，绿色低碳产业已成为中国经济新的增长点，在当前全球形势下，中国应在国际合作中坚定“双碳”目标，为发展中国家提供绿色发展经验的同时，进一步深化与欧洲合作，为促进全球绿色低碳转型作出更多贡献。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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