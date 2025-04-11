打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯｜关税阴影下意大利葡萄酒商的焦虑

2025年04月11日13:14 | 来源：新华网
小字号

　　新华社意大利维罗纳4月11日电　通讯｜关税阴影下意大利葡萄酒商的焦虑

　　新华社记者高婧妍　李彦南

　　清晨的凉意还未散去，意大利维罗纳葡萄酒展-联合酒展现场已人潮涌动，酒香、谈笑声与碰杯声相互交织。然而，在热烈气氛背后，一股难以忽视的焦虑情绪正迅速蔓延：美国政府滥施关税给不少酒商泼了一盆冷水，成为展商们解不开的“愁”。

　　本届展会6日至9日在意大利维罗纳举行，汇聚了4000家生产商和来自140个国家和地区的买家。

　　来自意大利托斯卡纳的酒商安东尼奥·巴尔托利尼·巴尔代利向新华社记者展示了酒庄在美国销量很好的一款葡萄酒。他坦言：“关于美国的关税，我感到非常担忧，这无疑是个十足的坏消息。”

　　意大利纳尔多内酒庄市场部经理玛丽莉萨·马扎雷拉告诉记者，由于美国计划加征关税，公司现在面临巨大不确定性。“如果关税落地，在接下来几个月内，从意大利出口到美国的商品价格会飞涨，这种滚雪球效应最终伤害的是美国消费者。”

　　“我们这些生产商感到非常焦虑和担忧。” 马扎雷拉说。

　　美国一直是意大利葡萄酒重要的出口市场。意大利葡萄酒生产商协会数据显示，2024年，意大利向美国市场销售价值20亿欧元的葡萄酒、烈酒和醋类产品，占该品类全球出口额近四分之一。

　　关税落地后，意大利出口到美国的酒类产品价格将随之上升。对许多中小酒庄来说，这意味着美国市场需求可能被压缩。

　　意大利葡萄酒联合会主席兰贝托·弗雷斯科巴尔迪近日表示，由于美国的新关税，意大利葡萄酒行业将面临每年约3.23亿欧元的收入损失。

　　经典基安蒂公司经理卡洛塔·戈里告诉记者，美国是该公司最大出口目的地，占公司整体业务量的36%，公司担心出口业务受到关税冲击。

　　面对不确定性，有些酒企选择调整策略，将更多精力投向美国以外的市场。

　　巴尔代利表示，他经营的酒庄主要依靠出口业务，美国是其重要出口市场。他已经收到大量来自代理商和行业顾问的邮件，询问其是否要转变策略，扩大向其他国家出口。“我确实也在考虑这个提议。”

　　马扎雷拉认为，一旦关税实施，公司对美业务受到负面影响，将推动公司开拓新市场。

　　意大利政府近日频繁表态，希望尽一切努力与美方协商。展会开幕式上，企业与“意大利制造”部部长乌尔索表示， “我们必须全力避免贸易战”。

　　展馆内，酒杯轻碰声此起彼伏，名片在参展商指间传递。但紧张与焦虑的情绪仍然笼罩着意大利葡萄酒行业，美国的关税乱政让酒商们陷入巨大不确定性中。

(责编：曹欣悦、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部