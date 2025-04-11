新华社意大利维罗纳4月11日电 通讯｜关税阴影下意大利葡萄酒商的焦虑

新华社记者高婧妍 李彦南

清晨的凉意还未散去，意大利维罗纳葡萄酒展-联合酒展现场已人潮涌动，酒香、谈笑声与碰杯声相互交织。然而，在热烈气氛背后，一股难以忽视的焦虑情绪正迅速蔓延：美国政府滥施关税给不少酒商泼了一盆冷水，成为展商们解不开的“愁”。

本届展会6日至9日在意大利维罗纳举行，汇聚了4000家生产商和来自140个国家和地区的买家。

来自意大利托斯卡纳的酒商安东尼奥·巴尔托利尼·巴尔代利向新华社记者展示了酒庄在美国销量很好的一款葡萄酒。他坦言：“关于美国的关税，我感到非常担忧，这无疑是个十足的坏消息。”

意大利纳尔多内酒庄市场部经理玛丽莉萨·马扎雷拉告诉记者，由于美国计划加征关税，公司现在面临巨大不确定性。“如果关税落地，在接下来几个月内，从意大利出口到美国的商品价格会飞涨，这种滚雪球效应最终伤害的是美国消费者。”

“我们这些生产商感到非常焦虑和担忧。” 马扎雷拉说。

美国一直是意大利葡萄酒重要的出口市场。意大利葡萄酒生产商协会数据显示，2024年，意大利向美国市场销售价值20亿欧元的葡萄酒、烈酒和醋类产品，占该品类全球出口额近四分之一。

关税落地后，意大利出口到美国的酒类产品价格将随之上升。对许多中小酒庄来说，这意味着美国市场需求可能被压缩。

意大利葡萄酒联合会主席兰贝托·弗雷斯科巴尔迪近日表示，由于美国的新关税，意大利葡萄酒行业将面临每年约3.23亿欧元的收入损失。

经典基安蒂公司经理卡洛塔·戈里告诉记者，美国是该公司最大出口目的地，占公司整体业务量的36%，公司担心出口业务受到关税冲击。

面对不确定性，有些酒企选择调整策略，将更多精力投向美国以外的市场。

巴尔代利表示，他经营的酒庄主要依靠出口业务，美国是其重要出口市场。他已经收到大量来自代理商和行业顾问的邮件，询问其是否要转变策略，扩大向其他国家出口。“我确实也在考虑这个提议。”

马扎雷拉认为，一旦关税实施，公司对美业务受到负面影响，将推动公司开拓新市场。

意大利政府近日频繁表态，希望尽一切努力与美方协商。展会开幕式上，企业与“意大利制造”部部长乌尔索表示， “我们必须全力避免贸易战”。

展馆内，酒杯轻碰声此起彼伏，名片在参展商指间传递。但紧张与焦虑的情绪仍然笼罩着意大利葡萄酒行业，美国的关税乱政让酒商们陷入巨大不确定性中。

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