新华社北京4月11日电 美国信口开河的关税政策正在全球制造巨大不确定性。多国媒体和专家表示，这种不确定性本身就在影响企业决策、打击市场信心，给全球经济带来伤害。

“就像把‘邪恶的精灵’从瓶子里放出来一样”，哈佛大学肯尼迪学院教授杰森·福尔曼近日就美国关税乱政制造的不确定性表达担忧：一旦不确定性被释放，问题也将随之而来且挥之不去。

福尔曼曾任美国前总统奥巴马高级经济顾问。他认为，贸易政策不确定性已经被制造出来并迅速蔓延。这种不确定性本身就类似“隐形关税”，会持续影响企业决策、打击市场信心。

福尔曼预测，即便美国最终的平均关税税率维持在12%至15%的水平，也将不可避免地带来价格上涨、产品质量下降等多重负面影响。这种环境下，企业往往倾向于推迟重大投资战略以待政策前景更加明朗，结果势必导致投资下滑、经济增长放缓。

“（美国关税）政策令人费解的剧烈波动推升了不确定性，抑制了市场情绪，并引发经济衰退警报。”英国《金融时报》日前刊文指出，美国政府“强硬且难以预测的”贸易政策正严重动摇市场信心，令美国经济逐渐褪去光环。

文章说，企业抱怨美国关税政策目标模糊不清——究竟是为了增加联邦政府收入、促使制造业回流美国，还是为了实现打击毒品走私或非法移民等具体目标？这种不确定性导致企业难以制定计划，投资决策被迫推迟，进而拖累经济增长。

“美国股市就像一张试纸，敏锐地反映出美国政府言行（的伤害力）。”波兰西里西亚ING银行首席经济学家拉法尔·贝内茨基日前表示，美国政府难以预测的贸易政策导致企业和消费者信心下滑，股市乐观情绪消退，最终将拖累美国经济增长。

阿曼《观察家报》网站近日刊登阿曼银行与金融研究学院助理教授米蒂莉·科卢鲁的文章说，美国关税政策加剧了全球对通胀与经济衰退的担忧。近期全球股市剧烈动荡将削弱消费者信心、抑制企业投资，并对金融体系稳定构成压力，从而间接冲击实体经济。

博茨瓦纳主流媒体《报道者报》日前刊文说，美国关税政策破坏全球贸易体系，其制造的不确定性扰乱各国经济规划和增长轨迹，削弱投资者信心，减缓全球经济增长，加深经济不平等。

“历史证明，贸易战没有赢家。前进的道路必须优先考虑合作互利，并认识到在一个相互联系的世界中，集体繁荣是长期稳定的唯一可行基础。”文章说。

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