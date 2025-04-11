新华社大马士革4月10日电（记者程帅朋 冀泽）叙利亚政权领导人艾哈迈德·沙拉10日签署决定书，将叙西部沿海地区袭击和冲突事件独立调查委员会的工作期限延长三个月。

决定书说，在审阅该委员会提交的初步报告及延长工作申请后，沙拉决定将委员会的工作期限延长三个月，此次延期后日期为最终期限，委员会应按照规范继续开展调查，并按时提交最终报告。

今年3月6日，叙新政权安全人员在西部拉塔基亚省遭到忠于巴沙尔·阿萨德政权的武装人员袭击，该袭击造成多名安全人员伤亡。双方随后在拉塔基亚省和塔尔图斯省发生大规模交战，冲突还蔓延至相邻的霍姆斯省和哈马省。

叙新政权尚未公布袭击和冲突事件中的伤亡人数。3月14日，总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”称，袭击和冲突事件在上述四省已造成1500名平民丧生，并称大量受害者是被叙新政权下属人员当场杀害的。

叙利亚新政权3月9日宣布成立一个独立的国家委员会，对叙西部沿海地区发生的袭击和冲突事件进行调查。按照规定，该委员会应在宣布该决定起30天内提交报告。

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