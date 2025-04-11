新华社耶路撒冷4月11日电（记者王卓伦 冯国芮）中国海南航空公司北京至以色列特拉维夫直飞航线10日复航。

中国驻以色列大使馆临时代办刘松在特拉维夫举行的复航仪式上表示，自新一轮巴以冲突爆发以来，海南航空不仅保持了深圳至特拉维夫航线的正常运行，还增加了航班频次，是唯一一家没有中断对以色列远程洲际航线的外国航空公司，为中以两国民间往来作出贡献，同时促进双边关系发展。

特拉维夫副市长亨·阿里埃勒在仪式上表示，以色列与中国建交以来，双边关系持续深化，各领域务实合作稳步推进。特拉维夫是以色列经济、金融和高科技中心，也是文化与艺术汇聚地。此次北京至特拉维夫直航恢复，将为特拉维夫发展注入更多活力。

据海南航空总裁余超杰介绍，北京至特拉维夫直飞航线每周执行周一、周四两个往返航班。

海南航空于2016年4月成为第一家开通中国至以色列直飞航线的中国航空公司。2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，该公司北京至特拉维夫、上海至特拉维夫直航中断，深圳至特拉维夫航线正常运行。

(责编：曹欣悦、张悦)