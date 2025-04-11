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第78届戛纳电影节公布入围名单 多位女性导演作品受关注

2025年04月11日13:10 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎4月10日电（记者张百慧）第78届法国戛纳国际电影节主办方10日公布入围影片名单。截至目前，共有19部影片入选主竞赛单元，角逐最高奖项“金棕榈奖”，其中包含6位女性导演的新作。

　　本届戛纳电影节主竞赛单元评委会主席由法国著名女演员朱丽叶·比诺什出任。今年，主竞赛单元迎来多位知名导演的回归。其中，已有两座金棕榈在手的比利时导演达内兄弟本次携新片《年轻母亲》入围，美国导演韦斯·安德森凭借明星云集的新作《腓尼基计划》再度闯入主竞赛单元，此前以恐怖片著称的美国导演阿里·阿斯特的新作《爱丁顿》也将参与竞逐金棕榈。

　　来自法国、日本、美国、德国、西班牙的6位女性导演执导的电影闯入主竞赛单元。其中，2021年凭借电影《钛》斩获金棕榈奖的法国女导演朱利娅·迪库尔诺携新作《阿尔法》再度入围。日本女导演早川千绘执导的《雷诺阿》是今年目前唯一入选该单元的东亚电影。

　　此外，美国著名女演员斯嘉丽·约翰逊将以导演身份亮相本届戛纳电影节，她执导的长片处女作《了不起的埃莉诺》将与十余部影片角逐侧重于新锐导演和小众佳片的“一种关注”单元奖项。

　　在展映单元方面，汤姆·克鲁斯主演的《碟中谍8：最终清算》、伊莎贝尔·于佩尔主演的《世界上最富有的女人》等多部影片将作为非竞赛单元影片在戛纳举行首映。包括中国香港剧情片《风林火山》在内的多部电影入选“午夜展映”单元。

　　第78届戛纳电影节将于5月13日至24日举行。根据主办方此前发布的公告，美国演员、导演兼制片人罗伯特·德尼罗将在开幕式上获颁荣誉金棕榈奖，以表彰其终身成就。

　　法国戛纳国际电影节与德国柏林国际电影节、意大利威尼斯国际电影节并称为欧洲三大国际电影节。

(责编：曹欣悦、张悦)

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