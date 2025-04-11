新华社开罗4月10日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹快速支援部队10日宣布，已控制该国西部达尔富尔地区的乌姆卡达达市。

苏丹快速支援部队10日发表声明说，经过激烈战斗，该部队当天从苏丹武装部队手中夺取了乌姆卡达达市的控制权，打死数百名武装部队人员，缴获大量武器弹药及作战车辆。

苏丹武装部队尚未就此作出回应。

乌姆卡达达位于北达尔富尔州首府法希尔东南约178公里处，是连接法希尔与该国首都喀土穆的交通枢纽。

另据苏丹民间机构“苏丹医生网”和地方组织“法希尔抵抗委员会协调组织”同日发表的声明，苏丹快速支援部队炮击法希尔北部阿布舒克难民应急中心，造成至少15人死亡、25人受伤。

为争夺对北达尔富尔州的控制权，2024年5月以来，苏丹武装部队联合地方武装，同苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗。达尔富尔地区位于苏丹西部，划分为5个州，除北达尔富尔州外，目前该地区其他4个州均被苏丹快速支援部队控制。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续近两年的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1285万人流离失所。

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