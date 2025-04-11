新华社北京4月11日电 由于投资者继续担忧不确定性因素，美国股市10日大幅下跌。美元指数和国际原油价格同日也下挫。美国前财政部长耶伦警告，美国新一届政府的经济政策让美国陷入经济衰退的风险上升。

美股美元油价齐跌

纽约股市三大股指10日大幅低开，收盘时大幅下跌。道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌1014.79点，收于39593.66点，跌幅为2.50%；标准普尔500种股票指数下跌188.85点，收于5268.05点，跌幅为3.46%；纳斯达克综合指数下跌737.66点，收于16387.31点，跌幅为4.31%。

板块方面，标普500指数十一大板块十跌一涨。能源板块和科技板块分别以6.40%和4.55%的跌幅领跌，必需消费品板块上涨0.19%。

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌1.99%。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1215美元，高于前一交易日的1.0964美元；1英镑兑换1.2982美元，高于前一交易日的1.2803美元。1美元兑换144.58日元，低于前一交易日的147.45日元。

10日收盘时，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌2.28美元，收于每桶60.07美元，跌幅为3.66%；6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.15美元，收于每桶63.33美元，跌幅为3.28%。

“最严重自我伤害”

美国前财政部长耶伦10日表示，美国新一届政府的经济政策是她所见过的“最严重的自我伤害”行为。加征关税等政策背景下，美国经济陷入衰退风险已经上升。

耶伦曾在奥巴马政府中担任美联储主席，后在拜登政府中担任财政部长。她10日在接受美国有线电视新闻网采访时表示，美国现任政府的关税政策可能让美国普通家庭每年的支出增加近4000美元。除关税可能给消费者支出带来负面影响外，美国经济还面临着巨大的不确定性冲击。耶伦说，“面对如此大的不确定性，哪家公司会进行长期投资呢”？投资支出和消费支出的减少很有可能引发经济衰退。

耶伦强调说，除关税政策外，现任政府对社会保障署、国税局等公共服务机构的削减，以及对医疗补助、食品救济等政府项目的压缩可能损害低收入家庭的利益。这一系列政策极具“破坏性”。

美国前财长萨默斯日前已对美国经济衰退前景发出警告。萨默斯8日接受彭博社采访时表示，由于特朗普政府正在实施的关税措施，美国目前可能正朝着经济衰退的方向发展，可能导致约200万美国人失业，每个家庭将面临至少5000美元的收入损失。

国际社会呼吁坚持多边主义

世界贸易组织10日举行成立三十周年纪念活动。活动期间，由瑞士、新加坡等41个中小规模经济体共同发布“多边贸易体制之友”倡议。

倡议充分肯定世贸组织在过去三十年中对全球贸易自由化及发展中国家融入世界经济所发挥的重要作用，指出当前多边贸易体制面临严峻挑战，包括全球供应链中断和保护主义抬头。倡议呼吁各方重申对世贸规则的承诺，维护贸易开放，以创新方式共同推进世贸组织改革，使其更好应对当前挑战，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制的基础性作用。

非加太集团代表巴巴多斯、非洲集团代表莫桑比克、欧盟、英国、印度尼西亚、韩国、秘鲁、巴西、尼泊尔、日本、中国、俄罗斯等成员发言。发言指出世界贸易面临单边关税挑战和不确定性加剧的风险，强调遵守世贸组织非歧视等基本原则的重要性，呼吁坚定维护以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，并承诺采取切实行动推进世贸组织改革，推动世贸组织第十四届部长级会议取得成功。

中方代表在发言中指出，当前国际局势动荡更突显世贸组织的核心价值。美方对包括中国在内的成员加征单边关税，严重冲击以世贸组织为核心的多边贸易体制，严重冲击世界经济，特别是对弱小经济体和最不发达国家。中方采取坚定的反制措施，不仅是为了维护自身主权安全发展利益，也是为了捍卫国际贸易规则和国际公平正义。历史已反复证明，保护主义没有出路，开放合作才是正道。中国愿与各方一道，践行真正的多边主义，坚定维护世贸组织规则体系，为全球经济注入更多稳定性与可预期性。

世贸组织总干事伊维拉在总结中鼓励成员珍惜世贸组织平台，通过贸易促进发展和安全，以创新思路推进世贸组织改革。

欧盟委员会10日发布公报说，欧盟与阿拉伯联合酋长国同意启动自由贸易协定谈判，内容将涵盖货物、服务、投资等领域，并致力于加强在可再生能源、绿色氢能以及关键原材料等战略领域的合作。

葡萄牙政府10日宣布总额约100亿欧元的一揽子计划，以应对美国关税政策冲击。葡萄牙企业联合会主席阿明多·蒙泰罗当天在葡萄牙各行业联合举行的新闻发布会上表示，欧洲的规则不应由美国来决定，“葡萄牙没必要总是迎合美国的政策”。（记者：熊茂伶、焦倩、丁英华、张兆卿、荀伟）

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