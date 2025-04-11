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人民日报和马来西亚媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会举行

2025年04月11日10:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网吉隆坡4月11日电 （记者李欣怡、褚君）人民日报和马来西亚媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会10日在马来西亚首都吉隆坡举行。来自人民日报、马来西亚国家新闻社、《南洋商报》《星洲日报》《星报》、亚洲红点传媒以及马来西亚—中国友好协会、马来西亚亚太“一带一路”共策会、马来西亚新亚洲战略研究中心等机构代表参会。参与人民日报和马来西亚媒体高质量共建“一带一路”联合采访的两国记者交流了经验和体会。与会人士认为，共建“一带一路”倡议同马来西亚“昌明经济”框架深入对接，正在迸发巨大活力，为双方民众带来实实在在的好处。两国媒体进一步发挥桥梁纽带作用，为中马命运共同体建设贡献力量。

中外方记者及与会代表在活动现场合影留念。林俊扬摄

中外方记者及与会代表在活动现场合影留念。林俊扬摄

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖在视频致辞中表示，中国和马来西亚是隔海相望的好邻居、志同道合的好朋友、携手发展的好伙伴。此次联合采访生动讲述了两国交往与合作的动人故事，有利于充分展现中马高质量共建“一带一路”的丰硕成果，为增进两国友谊架起桥梁，为深化双边关系注入正能量。

马来西亚国会议员、区域策略研究所主席李健聪致辞表示，媒体在推动务实合作、促进民心相通中发挥着重要作用。共建“一带一路”倡议是区域国家实现共同增长和包容性发展的重要平台。希望马中媒体通过多语种多形式的报道，让地区民众加深对共建“一带一路”倡议的理解。

分享会现场，中马两国记者认真记录。林俊扬摄

分享会现场，中马两国记者认真记录。林俊扬摄

《南洋商报》总编辑罗依薇致辞表示，本次联合采访让双方记者进一步了解了马中务实合作的成功实践。马来西亚正在推动数字经济发展和绿色转型，双方进一步合作潜力巨大。期待两国媒体加强交流，报道合作新进展，讲好合作新故事。

《南洋商报》总编辑罗依薇（左四）进行致辞。林俊扬摄

《南洋商报》总编辑罗依薇（左四）进行致辞。林俊扬摄

分享会现场，中方记者同与会代表进行友好交流。林俊扬摄

分享会现场，中方记者同与会代表进行友好交流。林俊扬摄

分享会上，中方记者同与会代表合影留念。林俊扬摄

分享会上，中方记者同与会代表合影留念。林俊扬摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

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