人民网金边4月10日电 （记者强薇、白元琪）4月10日，人民日报与柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会在柬埔寨首都金边举行。柬埔寨新闻部大臣奈帕德拉、新闻部国务秘书肯·顾纳瓦、商务部国务秘书佩恩·索维奇特、旅游部国务秘书谢赛等柬政府部门官员，人民日报和柬埔寨通讯社、高棉时报、柬埔寨仙女电视台、新快数字媒体等媒体记者，以及学术界、文化界、商界代表约40人参会。

4月10日，人民日报与柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会在柬埔寨首都金边举行。人民网记者 曹师韵摄

人民日报与柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会现场。人民网记者 曹师韵摄

柬埔寨新闻部大臣奈帕德拉在致辞中向此次活动的成功举办表示祝贺。他说，随着柬中关系不断发展，两国媒体间交流的重要性不断凸显。媒体在增进国家间相互理解方面发挥着至关重要的作用，此次活动是一次共同学习、共同成长、了解世界和不同文化的好机会。

柬埔寨新闻部大臣奈帕德拉在人民日报与柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会上致辞。人民网记者 包晗摄

柬中友好协会主席艾桑奥在致辞中表示，此次活动是深化柬中友谊、促进两国人民相互了解的重要契机，愿双方媒体在加强信息交流、提高报道质量、推动内容创新等方面不断加深探讨。

柬中友好协会主席艾桑奥在人民日报与柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会上致辞。人民网记者 白元琪摄

中国驻柬埔寨大使馆临时代办姜楠公使在致辞中表示，参与此次活动的记者们用脚步丈量合作成果，用镜头记录发展变迁，亲身感受两国携手共建“一带一路”取得的丰硕成果，不仅加深了中柬媒体之间的交流合作，也展现了中柬合作共赢、民心相通的生动画卷。

中国驻柬埔寨大使馆临时代办姜楠公使在人民日报与柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会上致辞。人民网记者 程是颉摄

在主旨发言环节，人民日报亚太中心分社首席记者章念生表示，举行此次分享会，旨在通过回顾共同的采访经历，更好地呈现中柬务实合作的丰硕成果和双方友好往来的动人故事，并通过交流合作，增进彼此了解，在中柬两国民众之间架起友谊之桥。

柬埔寨《高棉时报》总经理兼编务协调人拉奎尔·巴凯表示，衷心感谢人民日报社团队组织此次采访，让我们亲身了解中国在柬投资和各项发展项目的切实成果，此次采访强化了柬中双边合作，并使其持续繁荣发展。

在分享交流环节，来自人民日报、柬埔寨通讯社、高棉时报、柬埔寨仙女电视台的5名记者依次发言，畅谈对联合采访的深刻感悟，庆祝彼此之间结下的深厚友谊。人民日报亚太中心分社记者白元琪表示，在为期4天的行程中，两国媒体记者用镜头记录友谊的温度，共同感知两国携手同行的共鸣与回响。人民日报东盟分社记者曹师韵表示，每一次采访交流都为推动两国友谊不断走深走实注入新动能。柬埔寨通讯社记者钦·马德波表示，经过几天的采访，切身体会到两国务实合作为柬埔寨民众生活带来的积极变化。高棉时报记者本索兴表示，在联合采访过程中，中国记者的敬业精神令他敬佩。柬埔寨仙女电视台记者苏帕孔表示，这是她第一次与中国记者合作，看到了在高质量共建“一带一路”框架下两国合作的丰硕成果。

4月4日至7日，人民日报与柬埔寨媒体举行高质量共建“一带一路”联合采访。采访团走访了位于柬埔寨6个省的10个中柬合作项目，涵盖基础设施建设、经贸合作和人文交流等领域。截至目前，柬埔寨媒体共发布联合采访活动相关文章、视频、图片超过130篇次。

人民日报与柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会现场。人民网记者 白元琪摄

人民日报与柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会现场。人民网记者 赵益普摄

前来参加人民日报与柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会的嘉宾合影。人民网记者 包晗摄

(责编：王禹蘅、杨牧)