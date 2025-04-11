人民网河内4月10日电 （记者杨晔）今年是中越建交75周年暨中越人文交流年。4月10日，由中国国务院新闻办公室指导，广西壮族自治区人民政府新闻办公室、五洲传播中心、越南之声广播电台联合主办，广西国际传播中心、广西广播电视台承办的“对话新时代”中越青年媒体人交流会在越南河内主会场与中国广西南宁分会场举行。

中国驻越大使馆临时代办王群，越南祖国阵线中央委员会副主席、越南文联主席杜洪军，越南之声广播电台副台长吴明显、武海光，五洲传播中心总编辑井水清，中国广西壮族自治区人民政府新闻办公室主任黎攀出席主会场活动，中越两国媒体、高校、企业青年代表等500余人在两地参加活动。

来自中越两国主流媒体，以及来自传媒科技领域的12名青年代表围绕“青年媒体人的使命——担当两国友谊的记录者和传承者”“媒体驱动产业融合——助力经济协同发展新路径”“面向未来——媒体融合与人工智能时代面临的挑战与机遇”3个议题展开对话交流。与会的中越青年媒体人表示，将充分发挥媒体作为开展交流合作、促进民心相通的桥梁作用，赓续传统友谊，牢记共同使命，共同讲好中越携手同行、合作发展的故事，积极拥抱人工智能时代，深化新闻机构和传媒领域合作，为持续深化和提升两国全面战略合作伙伴关系，构建具有战略意义的中越命运共同体贡献青年智慧。在世界进入新的动荡变革期的当下，以中越媒体合作的力量，为区域发展注入更多的稳定性和正能量。

活动中，广西广播电视台与越南之声广播电台合拍的纪录片《发展之路》正式开播，该片以生动的影像记录了中越建交75年来友好交往的故事。广西国际传播中心、五洲传播中心联合越南主流媒体共同启动“同志加兄弟 携手向未来”——中越媒体互访活动，两国媒体代表将深入中国广西、四川、贵州等省区，以及越南河内、胡志明市等地开展互访交流和行进式采访，通过生动真实的报道，帮助世界了解中越友好合作的最新成果。当天，“对话新时代”中越青年媒体人交流会在中国广西开辟了南宁分会场，近50名中越青年代表围绕此次交流会主题话题开展跨国对话、同题共答，汇聚两国青年携手向未来的共识与力量。

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