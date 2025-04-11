打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“一带一路”共建国家自然遗产保护与管理官员研修班开班

2025年04月11日09:31 | 来源：人民网-国际频道
小字号

研修班学员合影。 国家林业和草原局管理干部学院 张怡凡 摄

研修班学员合影。 国家林业和草原局管理干部学院 张怡凡摄

人民网北京4月10日电 （记者汪思源）由商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办的“一带一路”共建国家自然遗产保护与管理官员研修班在京举行开班仪式。来自埃及、埃塞俄比亚、巴巴多斯、保加利亚、肯尼亚、塞拉利昂、斯里兰卡、泰国、赞比亚等9个国家的37名官员出席开班仪式。

中国高度重视自然遗产保护，建立了由国家林业和草原局（国家公园管理局）、地方人民政府及主管部门、遗产地管理机构构成的三级管理机构和人才队伍，以及行之有效的综合管理体系，形成了中国特色的遗产保护管理模式，积累了丰富的保护管理经验。“本次研修班为各国与中国交流经验提供了绝佳的平台，有助于我们改进自身在自然遗产与森林生态系统保护和管理方面的战略和机制。”学员代表泰国皇家林业局林业技术官员查克柴·苏阿萨瓦提（Chockchai Suasawathee）表示，希望在此次培训中建立起国家间的联系，进一步促进国际层面的协调与合作。

据悉，此次研修班为期14天，将采取课堂授课、案例分析、座谈交流等教学方式，围绕中国世界自然遗产的保护与管理、自然与文化双遗产的保护与管理、世界自然遗产利用、发展中国家开展自然遗产保护管理合作的主要路径等主题进行授课、交流和分享。研修班还将赴安徽省黄山市学习考察。

（陈阳对此文亦有贡献）

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部