研修班学员合影。 国家林业和草原局管理干部学院 张怡凡摄

人民网北京4月10日电 （记者汪思源）由商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办的“一带一路”共建国家自然遗产保护与管理官员研修班在京举行开班仪式。来自埃及、埃塞俄比亚、巴巴多斯、保加利亚、肯尼亚、塞拉利昂、斯里兰卡、泰国、赞比亚等9个国家的37名官员出席开班仪式。

中国高度重视自然遗产保护，建立了由国家林业和草原局（国家公园管理局）、地方人民政府及主管部门、遗产地管理机构构成的三级管理机构和人才队伍，以及行之有效的综合管理体系，形成了中国特色的遗产保护管理模式，积累了丰富的保护管理经验。“本次研修班为各国与中国交流经验提供了绝佳的平台，有助于我们改进自身在自然遗产与森林生态系统保护和管理方面的战略和机制。”学员代表泰国皇家林业局林业技术官员查克柴·苏阿萨瓦提（Chockchai Suasawathee）表示，希望在此次培训中建立起国家间的联系，进一步促进国际层面的协调与合作。

据悉，此次研修班为期14天，将采取课堂授课、案例分析、座谈交流等教学方式，围绕中国世界自然遗产的保护与管理、自然与文化双遗产的保护与管理、世界自然遗产利用、发展中国家开展自然遗产保护管理合作的主要路径等主题进行授课、交流和分享。研修班还将赴安徽省黄山市学习考察。

（陈阳对此文亦有贡献）

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