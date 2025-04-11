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“一带一路”共建国家林草国际合作能力提升官员研修班顺利开班

2025年04月11日09:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月10日电 （记者刘文璋）由商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办的“一带一路”共建国家林草国际合作能力提升官员研修班在京顺利开班。来自埃塞俄比亚、埃及、赞比亚、尼日利亚、乌干达、古巴、泰国、尼泊尔、斯里兰卡等9个国家的38名官员参加。

林草国际合作在破解全球生态治理与自然保护难题中扮演重要角色，既是全球发展机遇，也是人类前行的方向。推动共建“一带一路”绿色发展，是积极应对气候变化、维护生态安全的重大举措，是推进共建“一带一路”高质量发展、构建人与自然生命共同体的重要载体。

“共同守护这些关键生态系统免受气候变化与森林砍伐等威胁，是我们义不容辞的责任。”泰国农业大学林业学院国际事务部威荣荣·敦斋表示，我们能够向世界证明：国际合作不仅是可能的，更是应对可持续发展挑战不可或缺的途径。

据悉，此次研修班是国家林业和草原局管理干部学院今年举办的首期研修班，重点服务林草中心工作，围绕《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）、《联合国防治荒漠化公约》（UNCCD）、《生物多样性公约》（CBD）等国际公约，搭建林草国际合作平台，助力全球绿色发展。研修班将围绕林草国际合作与高质量发展，邀请相关领域专家、学者进行授课分享和座谈交流，还将赴河南省焦作市、许昌市等地进行现场考察。

（隋怡对此文亦有贡献）

(责编：王禹蘅、杨牧)

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