新华社吉隆坡4月10日电（记者李萌 马淮钊）四月的马来西亚，天高云舒、郁郁葱葱，中国与东盟各国媒体、智库、政府部门、企业的200多名嘉宾齐聚吉隆坡，准备出席4月11日开幕的中国-东盟媒体智库高端论坛，共话友谊、共商发展。与会嘉宾们对通过论坛加强多元文明交流互鉴、为全球南方合作树立典范充满信心与期待。

马来西亚区域策略研究所署理主席陈家兴表示，在许多东盟国家眼中，中国不仅是全球大国，更是拥有深厚历史渊源、文化纽带和经济往来的亲密邻邦。希望本次论坛能成为一个充满活力的平台，深化中国与东盟国家在媒体和智库领域的合作。在全球信息碎片化的当下，我们必须共同努力构建更客观平衡的叙事，反映全球南方国家的视角与现实。

“西方媒体主导的叙事往往片面化，忽视全球南方国家的真实发展与成就。这种信息霸权往往会滋生误解、侵蚀互信，给国际合作造成了无形的障碍。”陈家兴说，期待论坛能围绕如何打击虚假信息、增进互信、建设基于尊重包容与共同发展的区域未来等方面，展开富有成效的对话。

曾多次到中国访问的柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任涅占达里说：“在我心中，中国是古老文明与现代活力交融的典范。希望论坛成为文明对话的桥梁，我们既要破解西方叙事垄断，更要传播东盟-中国合作成果，期待论坛在媒体合作项目、青年内容创作、打击虚假信息策略等方面产生丰富成果，展现柬中两国人民互利互惠合作模式成果，为全球南方国家合作树立典范。”

“文明互鉴前提是文明平等交流，通过长期深入交流去理解彼此、欣赏彼此。”中国传媒大学区域国别传播研究院执行院长周亭表示，论坛是交流的平台，来自不同国家政府、媒体、智库的代表都可以发声，可以有观点的交锋，但更多是形成共同的认知。希望论坛可以在多个国家、多个主体、多种角色的对话中，形成共同的认知，破除文化的偏见，推动叙事的转变，促进科学的决策。

文莱-中国友好协会秘书长柯文伟表示，媒体和智库在塑造相互认知、推动协同解决问题方面发挥着关键作用。期待以本次中国-东盟媒体智库高端论坛为契机，不仅开展对话，更要开启新的合作机制、坦诚交流和持久友谊。

中国-东盟媒体智库高端论坛由新华通讯社、马来西亚国家新闻社共同主办，论坛以“汇聚中国-东盟合作新动能”为主题，与会各界嘉宾将围绕增进文明互鉴、树立全球南方典范，深化海丝合作、谱写和平发展新篇，拥抱智能浪潮、共担时代变革使命等重要议题开展深入交流。

缅甸战略与国际问题研究所主席丹觉表示，在东盟国家的眼中，中国是一个在经济、政治、安全领域前沿的国家，不仅重视物质发展，也珍惜文化遗产。通过本届论坛，中国与东盟各国媒体、国家智库代表可以面对面交流讨论，从不同角度分享各领域知识、开展合作，期待论坛在增进互信、促进传播领域研究合作，以及提升媒体内容创作和准确客观传播水平等方面发挥积极作用。

曾经在中国留学的老挝国立大学中国研究中心主任西提赛·赛亚冯说：“此次论坛意义重大，它汇聚了媒体精英、知识分子和专家学者，为信息共享、经验交流、文化互鉴和研究成果展示提供了平台。期待论坛能在三方面取得成果：深化相互理解、建立合作协调机制、形成更紧密的跨领域协作。”

印尼-中国伙伴关系研究中心主任韦珍玉表示，中国是一个拥有深厚历史文明、技术快速进步且具有重要经济影响力的国家。中国完美平衡了传统与现代，在全球事务中扮演着关键角色。中国-东盟媒体智库高端论坛作为对话桥梁，可以通过促进知识共享、文化交流和政策讨论来增进相互理解。

菲律宾太阳星报集团出版人内斯特·拉米雷斯表示，中国-东盟媒体智库高端论坛为促进区域各国之间的相互理解和文化交流提供了一个有价值的平台，通过对话交流、分享观念以及各国丰富多元的文化，可以有效促进相互理解。全球南方国家未来应重点增强媒体和智库领域的合作，分享各自在应对发展挑战时积累的独特知识、经验和理念。

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