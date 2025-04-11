新华社河内4月10日电（记者胡佳丽 邹学冕）“对话新时代”中越青年媒体人交流会10日在越南河内主会场与中国广西南宁分会场举行，中越两国媒体、高校、企业青年代表等500余人参加两地活动。

中越两国媒体及来自传媒科技领域的12名青年代表紧扣“对话新时代”主题展开交流。中越青年媒体人表示，将充分发挥媒体作为开展交流合作、促进民心相通的桥梁作用，赓续传统友谊，牢记共同使命，共同讲好中越携手同行、合作发展的故事。此外，还将积极拥抱人工智能时代，深化新闻机构和传媒领域合作，为持续深化和提升两国全面战略合作伙伴关系，构建具有战略意义的中越命运共同体贡献青年智慧。

活动中，广西广播电视台与越南之声广播电台合拍的纪录片《发展之路》正式开播，该片以生动的影像记录了中越建交75年来友好交往的故事。

广西国际传播中心、五洲传播中心联合越南主流媒体共同启动“同志加兄弟 携手向未来”——中越媒体互访活动，两国媒体代表将深入中国广西、四川、贵州等省区，以及越南河内、胡志明市等地开展互访交流和行进式采访，通过生动真实的报道，帮助世界了解中越友好合作的最新成果。

当天，“对话新时代”中越青年媒体人交流会在广西南宁分会场同步举行，近50名中越青年代表围绕此次交流会主题开展跨国对话、同题共答，汇聚两国青年携手向未来的共识与力量。

本次活动由中国国务院新闻办公室指导，广西壮族自治区人民政府新闻办公室、五洲传播中心、越南之声广播电台联合主办，广西国际传播中心、广西广播电视台承办。

(责编：曹欣悦、张悦)