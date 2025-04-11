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专访丨技术赋能媒体创新发展 东盟可借鉴中国经验——访马来西亚国家新闻社主席黄振威

2025年04月11日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡4月10日电　专访丨技术赋能媒体创新发展　东盟可借鉴中国经验——访马来西亚国家新闻社主席黄振威

　　新华社记者王嘉伟　毛鹏飞　汤沛沛

　　“‘悟空’横空出世，‘哪吒’备受瞩目。这些中国古典故事中的代表性人物，在数字化与人工智能技术加持下，已成为全球广受欢迎的文化符号。”马来西亚国家新闻社（以下简称“马新社”）主席黄振威日前在接受新华社记者专访时说，“通过技术赋能，中国文化软实力全球传播实现突破性飞跃，为东盟国家媒体智库拥抱技术变革提供借鉴。”

　　马新社是马来西亚官方通讯社，黄振威是该社历史上首位华裔主席。近年来，黄振威多次访华，见证了中国的快速发展以及马中两国媒体智库合作的不断深化。

　　谈到技术赋能媒体创新发展，黄振威表示，数字化与人工智能技术的应用与推广，优化传统新闻内容叙述与视觉呈现，使其更加贴近全球年轻受众喜好，有助于打破长期由西方主导的文化传媒市场。“中国媒体智库将传统与科技相融合，以更加动态化、全球化的方式推动文化传播。”

　　黄振威认为，东盟国家可以借鉴中国的成功经验，通过人工智能、虚拟现实等技术，推动媒体智库成果的全球化传播。“马来西亚媒体和智库应充分利用数字技术与网络应用，不断扩大传播覆盖受众，从而提升塑造地区话语权能力，并为加强中国-东盟媒体合作提供独特机遇。”

　　“（合作的）关键在于深化相互理解，并推动更紧密的对话交流。”黄振威说，“要树立友好合作的正面叙事。”他表示，加强东盟与中国媒体智库合作需要更多交流互动，未来希望看到更多记者交流项目，尤其是让东盟国家的年轻记者赴华学习数字化和人工智能新闻应用，深入了解中国媒体技术变革，提升新时代背景下的新闻采编技能。

　　黄振威还表示，期待双方媒体机构联合发起更多内容共创和人工智能培训项目，以进一步加强“全球南方”在数字技术领域的互动与合作。此外，双方还可共建创新中心，专注于科技创新和创意产业，为全球知识体系贡献智慧。

　　2025年，马来西亚担任东盟轮值主席国。黄振威表示，这将是塑造地区叙事、深化东盟-中国合作的重要契机。“这一契机不仅关乎政治与经济，也关乎文化交流与媒体传播。”他表示，马来西亚媒体和智库应充分利用这一机会，推动更多媒体合作，特别是在人工智能技术、数字内容共创以及国际传播战略等领域，提升东盟在全球舆论场中的影响力。

(责编：曹欣悦、张悦)

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