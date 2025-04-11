新华社华盛顿4月10日电 据美国媒体报道，曾任职于美国就业机会均等委员会的民主党人乔斯林·塞缪尔斯9日提起诉讼，指控特朗普将其解雇属非法行为，要求恢复职位。

塞缪尔斯是今年1月被特朗普解雇的就业机会均等委员会的两名成员之一。如果塞缪尔斯和另一位成员夏洛特·伯罗斯能够完成他们的五年任期，那么在特朗普担任总统期间，该委员会将由民主党占多数。在就业机会均等委员会61年的历史上，这是总统首次在成员任期结束前解雇他们。

塞缪尔斯称，此次解雇导致本就有一席空缺的委员会无法达到三人法定人数，严重影响正常履职。

美国就业机会均等委员会是独立于白宫的联邦机构，其成员由总统任命、参议院批准。委员会共五名成员，来自同一个政党的成员不能超过三名。联邦法律允许总统仅以玩忽职守、渎职或效率低下为由罢免几个独立机构的成员。但就业机会均等委员会执行的主要法律是1964年《民权法案》第七章，其中规定，成员一经确认，他们“应继续任职，直到其继任者被任命并获得资格为止”。塞缪尔斯在诉讼中表示，这意味着总统不能毫无理由地将该委员会成员免职。“就业机会均等委员会的结构、使命和职能，以及为委员设定的任期，表明国会打算让委员会保持连续性、稳定性，并且不受总统施加的政治压力的影响。”

塞缪尔斯的诉讼将特朗普、就业机会均等委员会及该委员会代理主席安德烈亚·卢卡斯列为被告。就业机会均等委员会通过一位发言人表示，该委员会不会对诉讼发表评论。白宫发言人泰勒·罗杰斯就此事回应说：“宪法赋予特朗普总统罢免行使其行政权力的人员的权力。特朗普政府期待在这个问题上取得最终胜利。”

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