新华社纽约4月10日电 通讯｜“这是对美国人民最大幅度的一次加税”——美民众抱怨成为关税政策“埋单人”

新华社记者刘亚南

美国政府滥施关税，深受通胀之苦的美国民众大多无力和不得不为关税带来的高物价“埋单”，与普通人生活联系紧密的小企业同样感受到压力，他们在接受记者采访时纷纷表达对美国关税政策的不解与失望。

3月28日，顾客在美国纽约市一家超市选购杂货。新华社发（郭克摄）

“这是对美国人民最大幅度的一次加税”

近来，许多美国人涌向杂货店、汽车经销店、购物中心和大型折扣连锁店，想方设法抢在关税政策落地前购置所需物品，不少人对未来生活成本上涨表示担忧。

纽约居民杰奎琳·雷诺拎着只装了一个番茄、一小份沙拉和特价鸡蛋的纸袋走出超市。她说，食品价格涨得太凶了，不得不重新规划购物清单。“有时看到想要的东西真想买，但我实在买不起。”

旧金山湾区居民迈克·墨菲告诉记者：“这太疯狂了！衣服、水果和蔬菜的价格都会上涨，将影响到很多不富裕的人，造成巨大的生活困境。”他甚至担心由此会引发街头暴力事件和社会动荡。

在旧金山湾区圣罗莎一家开市客会员制超市购物的约翰·卡瓦拉说，他和家人在密切关注商品价格的变化。他认为商店应该在商品价格标签上单独列出一项特朗普“关税”增加的成本，让大家直观地看到关税的严重影响。

在旧金山出差的洛杉矶居民埃里克·马尔多纳表示，所谓“对等关税”对普通民众的影响是灾难性的。

他说：“这是对美国人民最大幅度的一次加税。我们在不久的将来几乎要为所有东西支付更多费用。这将影响到整个家庭开支，我有两个孩子，所以关税会影响一切，包括你能想到的任何东西和每个生活选项。”

30岁出头的金融从业者奥丽娅娜·史密斯说，真不希望服装等商品因关税涨价。“这很糟糕。”

耶鲁大学预算实验室2日发布的研究显示，美国政府今年以来实施的关税措施在短期把整体物价水平推高了2.3%，相当于让今年每个家庭购买力平均损失3800美元。其中，对服装和纺织品价格影响将尤为明显。所谓“对等关税”实施后，物价水平恐加速上升。

3月4日，消费者在美国加利福尼亚州洛杉矶县罗斯米德的一家塔吉特商店内购物。新华社发（曾慧摄）

“国家并不值得民众支持和信赖”

担忧关税政策实施后进口商品价格上涨的情绪在美国民众中蔓延。消费者开始提前抢购和大量囤积生活必需品，小企业主更是忧虑未来经营成本上升带来不可避免的挑战。

在纽约经营一家小型设计公司超过30年的拉拉·基谢莱夫斯卡对包括关税政策在内的美国政策走向感到十分失望和担忧。“整个国家并不像我们一直以来相信的那样，给予民众支持和值得信赖。”

基谢莱夫斯卡说，在政治两极分化的当下，“我们的经济摇摇欲坠，关税和很多其他经济政策正在让我们与世界疏远。作为一名小企业主，我真的感到担心。”

新泽西州的珍·加西亚在电商平台亿贝上运营一个小型网店。她说：“我经常给我的孩子们买中国制造的玩具。加征关税后，很可能要花更多钱。我在亿贝上卖的很多东西也都是中国制造。这（关税）对我不是什么好事。”

“关税正在伤害小企业，也让进口商品变得更贵。为此付出代价的是我们这些美国消费者和本土商家。”雷诺对记者说。

手提包品牌萨拉韦尔斯公司创始人兼首席执行官萨拉·韦尔斯表示，作为一家小企业，今年自己面临的最大挑战是关税带来的不确定性。

韦尔斯说，不少小企业已经因为成本上涨而关门。“我显然不想有同样的结局。”

这是4月2日在墨西哥首都墨西哥城拍摄的一家宝马汽车经销商门店。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

暴风雨前的“虚假繁荣”

美国被称为“车轮上的国家”，美国政府对进口钢铝和汽车加征关税几乎影响到所有美国家庭。由于美国从4月3日开始对进口汽车加征25%的关税，不少购车人为回避关税而赶在涨价前急忙出手购买。

纽约市皇后区克佩尔现代汽车经销商品牌专员黛比·阿布索拉姆告诉记者，由于人们担忧关税带来价格上涨，关税措施生效前几天门店生意异常火爆。

不顾天气阴冷，60岁左右的埃莉诺·菲茨杰拉德驱车几十公里来到纽约市皇后区克佩尔斯巴鲁汽车经销店办理购车手续。

菲茨杰拉德住在哈德逊河谷地区，每天到纽约市一家剧场上班开车往返160公里。她在2015年购买的一辆斯巴鲁汽车已经行驶超过30万公里，需要换一辆新车。她花了大约一个月时间锁定这家车行，并把旧车卖给这家车行，算是以旧换新。

菲茨杰拉德担忧关税政策会在美国国内引发价格上涨、消费减少、企业裁员和经济低迷等连锁反应。她表示，关税带来的长期影响将非常糟糕，“美国将失去世界上的所有伙伴”。

像菲茨杰拉德这样赶在汽车关税生效前购车的人不少，这推动3月份斯巴鲁汽车在美销量同比增长16.6%，达7.15万辆，创下月度销量纪录。当月，美国市场多个汽车品牌销量均有显著增长，现代和福特分别增长13%和19%，通用一季度销量则同比增长17%。

不难明白，人们抢在关税落地前买车只会带来一时的虚假繁荣，车价大幅上调后的生意惨淡可想而知。

在新泽西州经营一家家庭式汽车修理店的布赖恩·齐利托说，包括电池等在内的很多汽车零部件需要进口，关税可能会影响自己和客户。“这是我们不想看到的，所有人都要花更多钱。这不是什么好事，没人从中受益。”

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