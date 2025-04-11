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专栏丨一场搞乱世界的美式闹剧

2025年04月11日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦4月10日电　题：一场搞乱世界的美式闹剧

　　新华社记者吴黎明

　　新一届美国政府上台后，出台一系列极具争议的对外政策，偏离国际规则，其对国际秩序之藐视与践踏，引起国际社会普遍不满，已成为十足的麻烦制造者。

　　美国新政府公然发出领土扩张威胁，从宣称要吞并加拿大到扬言要控制格陵兰岛，再到声称“收回”巴拿马运河，一出接一出。美国如此肆意妄为，无非是恃强凌弱。美国新政府公然要求乌克兰以稀土等矿产资源换取美国支持，提议“清空加沙”，让世人瞠目结舌。至于单方面退出国际组织或机制，大家已然见怪不怪了。

　　近日，美国政府宣布征收所谓“对等关税”，单方面挑起贸易战，破坏全球贸易体系之根基，充分坐实其是不折不扣的麻烦制造者。

　　其一是荒谬。所谓“对等关税”政策因其逻辑缺陷、违背经济学原理与国际贸易规则而沦为国际笑料。该政策否定比较优势这一经济学常识，将贸易逆差等同于他国“作弊”。白宫用“没有任何依据”的公式计算“对等关税”税率，甚至对“居民”只有海豹和企鹅、靠近南极区域的岛屿也要征税，凸显其政策的荒诞。

　　其二是“双标”。2024年，美国在金融、科技等服务贸易领域拥有近3000亿美元顺差，但白宫却选择性忽视，把这些高附加值产业排除在关税计算之外，将所谓“对等关税”矛头指向商品贸易，凸显“双标”嘴脸。

　　其三是霸蛮。以“美国优先”为名，美国新政府用高关税打击世界各大经济体，将关税武器化，公然践踏国际贸易规则，强行重构全球产供链，实质是恃强凌弱的强权逻辑。

　　新一届美国政府动辄就把“筹码”“有没有牌”挂在嘴边，企图通过讹诈、“极限施压”等手段实现自身利益最大化。面对白宫的施压、讹诈，绥靖退让只会正中白宫下怀，使自己成为任霸权宰割的羔羊。

　　得道多助，失道寡助。美方滥施关税严重侵犯各国正当权益，严重违反世界贸易组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重冲击全球经济秩序稳定，是典型的单边主义、保护主义、经济霸凌。美国的所作所为引发包括其盟友在内的国际社会强烈不满。世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米将白宫的贸易政策比作受“黑手党”影响的“敲诈”。

　　贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。应当看到，应对美国掀起的关税战将是一个长期角力的过程，是一场持久战。目前，包括美国国内已经出现诸多反对声音，就连共和党内部也传出了不同的声音。

　　一言以蔽之，美国新政府滥施关税的逻辑是，自己遇到麻烦，就要让他国“出血”，把世界搞乱，为自己的麻烦埋单。如此做派，美国不仅不能解决自身麻烦，终会反噬自身。

(责编：曹欣悦、张悦)

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