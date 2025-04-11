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中国援圭亚那医疗队接力诊治难治性青光眼患者

2025年04月11日08:31 | 来源：新华网
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　　新华网加拉加斯4月10日电（记者田睿）乔治敦消息：近日，难治性青光眼患者莱昂内尔·奇尼安到圭亚那首都乔治敦公立医院眼科找黄晓波医生复诊，并表达了对中国医疗队眼科专家们的感谢。

　　奇尼安说，“感谢您和过去三年里中国医疗队的眼科医生对我的精心治疗，我非常相信中国医生，是你们守护住了我的光明！”

　　奇尼安的眼疾属于糖尿病视网膜病变继发的新生血管性青光眼，是一种难以治疗的眼部疾病，因并发症多、慢性进展、对技术要求高等诸多因素影响，病情控制成功率低，如果不及时规范治疗，最终将导致失明。然而，在第18、19、20期中国援圭亚那医疗队三批眼科专家的接力和共同努力下，他的病情得到了良好控制。

　　2023年6月，55岁的奇尼安因长期糖尿病导致视力严重下降，到乔治敦公立医院眼科就诊，接诊他的是第18期援圭医疗队眼科专家史煜。史煜医生通过眼科检查发现奇尼安右眼已出现玻璃体积血，视力仅存微弱光感。在当时的乔治敦公立医院尚未具备独立开展玻璃体切除手术能力的情况下，史煜带领当地医生克服设备条件限制，成功为其实施了玻璃体切除和视网膜光凝术。手术后，奇尼安的视力恢复到0.5。

　　但由于长期血糖控制不理想，奇尼安的病情此后继续进展。2023年10月他再次复诊，第19期援圭医疗队眼科医生刘溢发现他的眼压升高至42毫米汞柱，已经进展到新生血管性青光眼阶段。由于再次手术需要使用减压阀，刘溢医生积极联系江苏省卫生健康委员会协调跨国医疗物资调拨，此后于2024年5月成功为奇尼安完成青光眼减压阀植入术。这一举措也逐步带动了此项技术在圭亚那的开展。

　　2024年12月，第20期援圭医疗队眼科黄晓波医生再次接手奇尼安的治疗时，他的右眼眼压再次高达31毫米汞柱，眼科检查虹膜新生血管隐约可见，B超显示玻璃体存在积血。通过连续两次眼内抗新生血管药物注射治疗，前房积血逐渐吸收、虹膜新生血管消退。在极短的治疗窗口期，黄晓波医生及时完成了补充视网膜光凝治疗。经治疗后，奇尼安的右眼压终于稳定在15毫米汞柱，视力也比之前明显提高，未再发生出血。

　　第20期中国援圭亚那医疗队队长杜伯祥表示，中国援圭医疗队眼科一直致力于造福圭亚那人民，带动当地眼科医疗技术水平的提升，并通过开展“光明行”等系列医疗帮扶活动为受援国带来中国技术、中国制造和中国温度。

(责编：曹欣悦、张悦)

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