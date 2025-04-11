新华社北京4月10日电 题：关税讹诈无法“让美国再次伟大”——起底美国关税战的历史与本质

新华社记者

自上任以来，特朗普政府不断挥舞“关税大棒”，翻手为云、覆手为雨，令人瞠目结舌，在全球范围内制造巨大混乱和不确定性，引发美国国内舆论和国际舆论担忧。

回溯历史，美国政府曾多次试图通过提升关税来摆脱经济困境，但都未取得预期效果，反而加剧自身危机，还对世界经济造成冲击，损人害己。历史教训在前，特朗普政府却仍然执迷于加征关税。媒体和分析人士指出，特朗普政府将关税视为讹诈工具，企图以此强迫别国妥协让步，这不仅无法“让美国再次伟大”，反而会引发美国经济衰退，加速美国霸权衰落。

引发“经济核冬天”

连日来，美方的单边措施引发美国国内反对声浪，各界人士警告相关政策将加剧美国通胀，导致经济衰退。

美国哈佛大学经济学教授、美国前财政部长劳伦斯·萨默斯说，特朗普的关税政策是美国历史上“最大的经济自戕”，可能导致约200万美国人失业，每个家庭将面临至少5000美元的收入损失。美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔说，特朗普政府的“对等关税”政策将使美国通胀率上升1.5个百分点，美国执行这一极端政策后很难避免经济衰退。就连支持特朗普竞选总统的亿万富翁比尔·阿克曼也表示，特朗普的关税政策将引发“经济核冬天”，经济界正在对他失去信心。

多国媒体和专业人士批评美方所谓“对等关税”是倒行逆施，将对国际贸易和全球经济造成冲击。

“这是一种倒退。”伦敦政治经济学院教授伊恩·贝格表示，“这场关税战将拖累全球经济增长，尤其是在引发连锁反应、各国进行报复性反制的情况下，后果不容低估。”德国巴登-符腾堡州银行金融市场研究主管托马斯·迈斯纳说，美国的“对等关税”意味着“向全球自由贸易宣战”，全球贸易正面临严峻局势。阿根廷主流媒体《号角报》发表文章说，所谓“对等关税”不会让美国重回特朗普声称的“黄金时代”，反而使其站到了全球对立面。

关税战效果均适得其反

“我们在21世纪的经济环境下拥有一位出生于20世纪的总统，然而他想让我们回到19世纪。”对于特朗普的关税政策，美国达特茅斯学院经济学教授道格拉斯·欧文这样评价。

“关税战”是美国政府的惯用手段。自1776年建国以来，美国多次试图通过提升关税来摆脱经济困境，但都未取得预期效果，甚至适得其反。

1897年，共和党人威廉·麦金莱入主白宫。他在任上推行贸易保护主义，签署《丁利关税法》，大幅提升羊毛、棉纺品、丝绸和糖等商品的关税，将美国进口关税平均税率提升至52%。这导致美国进口商品价格大涨，同时加剧了全球贸易紧张。麦金莱在执政后期变成一名开放贸易的支持者。他在1901年的演讲中表示，“商业战争无利可图”。

1930年6月，正值美国经济大萧条，时任总统胡佛不顾1000多名经济学家联名反对，签署《斯穆特－霍利关税法》，对2万多种进口商品加征高额关税。该法生效后，其他国家纷纷采取报复措施。数年间，美欧贸易量锐减三分之二，全球贸易也遭受重创。美国经济非但没有好转，反而在大萧条中越陷越深。有分析指出，《斯穆特－霍利关税法》是当时美国经济大萧条外溢并波及整个资本主义世界的重要原因。

20世纪60年代末，美国陷入经济危机，通货膨胀加剧、财政赤字扩大、大量黄金外流。为应对困局，1971年8月，美国时任总统尼克松在未与任何盟友协商的情况下，宣布暂停美元与黄金的兑换，同时还对美国进口的所有商品征收10%的附加费，以确保“美国商品不会因不公平汇率而吃亏”。这一单边举措令世界惊愕，被称为“尼克松冲击”，导致美国与主要贸易伙伴关系紧张，布雷顿森林体系瓦解，美元大幅贬值，国际金融市场陷入混乱，美国的失业率与通胀率持续上升。

21世纪初，美国钢铁行业不景气，时任总统小布什希望通过提高关税保护本土产业。2002年3月，小布什政府宣布对10类进口钢铁产品加征最高达30%的关税，为期3年。这一政策给美国钢铁行业创造了数千个就业岗位，但导致钢铁价格高涨，汽车、家电等下游行业成本飙升，相关企业苦不堪言。据统计，2002年美国因钢铁关税流失约20万个工作岗位，远超当时美国整个钢铁行业的就业人数。最终，世界贸易组织裁定美国关税违规，小布什政府不得不提前撤销这一政策。

法国《世界报》网站一篇评论文章指出，关税壁垒问题是美国历史的一部分，保护主义贯穿了整个美国政治史。

关税成为胁迫工具

“非常支持关税”“我喜欢关税”“关税是字典里最美丽的词汇”……特朗普毫不掩饰他对关税的迷恋。

历史的教训、专家的警告均未能动摇特朗普对关税的立场。美国达特茅斯学院教授珍妮弗·米勒说，特朗普对关税的痴迷体现的是零和博弈思维。还有分析人士指出，在特朗普眼中，关税政策已经超越了“保护主义”范畴，成为其施压胁迫的“万能工具”。

美国康涅狄格州参议员克里斯·墨菲近日在社交媒体上写道：“特朗普的关税措施不是作为经济政策设定的，而是作为一种极其危险的政治工具。”

上任以来，特朗普屡屡将关税作为胁迫工具，从移民问题到俄乌冲突，再到芬太尼问题，不断挥舞“关税大棒”。他甚至公开宣称：“关税赋予了我们强大的谈判实力。”

“这已经脱离关税的范畴，变成美国对全世界的威胁。”美国外交政策和政治事务分析师大卫·罗特科普夫认为，关税成为特朗普推动谈判的筹码，他试图以这种“暴徒式的敲诈勒索”达到目的。

美国《外交》杂志一篇文章指出，特朗普将威胁提高关税视为迫使其他贸易伙伴降低关税的筹码或棍棒，若其他贸易伙伴寻求谈判，他可能会要求对方作出更多与贸易问题无关的让步。英国《卫报》刊文指出，特朗普政府试图用关税为美国帝国主义“更新装备”，强迫其他国家接受美国的主导地位。

“这是疯狂、非理性的黑手党式行为。”美国著名主持人塞思·迈耶斯这样形容特朗普的关税政策。西班牙“世界秩序”网站刊文指出，特朗普政府企图以关税决定全球未来，开启一个新的帝国主义时代，但从长远来看，这反而会摧毁美国的霸权。

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