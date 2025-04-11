新华社北京4月10日电（记者成欣、袁睿）外交部发言人林剑10日表示，十年来，中拉论坛蓬勃发展，机制日臻完善，已成为增进中拉政治互信、加强发展战略对接、促进民心相通的重要平台。目前，中拉双方正在积极推进中拉论坛第四届部长级会议的筹备工作。

当日例行记者会上，有记者问：习近平主席向拉美和加勒比国家共同体第九届峰会致贺信，指出中拉关系已进入平等、互利、创新、开放、惠民的新阶段，并欢迎拉共体各成员国今年来华出席中拉论坛第四届部长级会议。能否进一步介绍具体信息？

林剑表示，拉美和加勒比是“全球南方”重要组成部分，也是全球治理的积极参与者和贡献者。拉美和加勒比国家共同体是地区国家加强团结协作、共同应对全球性挑战的重要平台。2014年7月，习近平主席同拉美和加勒比国家领导人共同宣布设立中拉论坛。2015年1月，中拉论坛首届部长级会议在北京成功举行，标志着中拉论坛正式启动。十年来，中拉论坛蓬勃发展，机制日臻完善，已成为增进中拉政治互信、加强发展战略对接、促进民心相通的重要平台，为推动中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新阶段发挥了积极作用。

林剑指出，当前，世界之变、历史之变、时代之变正以前所未有的方式展开，全球不确定、不稳定、不可预测性因素明显增多。在此背景下召开中拉论坛第四届部长级会议，有利于中拉双方共商发展大计、共迎问题挑战，增强“全球南方”团结自强的时代强音，为动荡的世界注入稳定性和正能量。

“目前，中拉双方正在积极推进会议筹备工作，我们会及时发布会议相关消息，请大家保持关注。”他说。

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