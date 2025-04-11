新华社大阪4月10日电 题：和合之声 美美与共——中日两国艺术家共演交响乐《诗意江南》

新华社记者杨光

日本大阪交响音乐厅内座无虚席，交响乐《诗意江南》的旋律如流水般时而缓慢，时而激越，仿佛一幅灵动的水墨画卷在听众眼前徐徐展开……日本作曲家说，《诗意江南》最终章“和”，体现了期盼日中两国和谐相处的愿望。

4月8日，在日本大阪交响音乐厅，日本世纪交响乐团和南京民族乐团演奏交响乐曲《诗意江南》。新华社记者 杨光 摄

中日两国艺术家联袂出演的“和合之声”音乐会8日晚在当地上演。融合中西方音乐元素的交响乐《诗意江南》在本次音乐会上实现全球首演。

《诗意江南》由日本著名作曲家和田薰结合在中国南京等地的采风经历，历时两年创作而成。该曲由“山”“水”“城”“林”“和”五个乐章组成，展现了中国江南水乡的自然和人文风光。当晚，在日本指挥家饭森范亲的指挥下，南京民族乐团和日本世纪交响乐团的艺术家们默契配合，西方乐器与中国民族乐器交相辉映，完美呈现了这部交响乐。

4月8日，南京民族乐团在日本大阪交响音乐厅演奏《百鸟朝凤》。新华社记者 杨光 摄

“能以中国民乐与西方管弦乐融合的形式创作作品，对我来说是非常有意思的。”和田薰告诉记者，他先后三次前往南京，观赏了南京的山水、林木、寺观、城墙等，那里的中国江南文化元素成为《诗意江南》的创作灵感。他说，《诗意江南》最终章“和”体现了期盼日中两国和谐相处的愿望，“希望这首曲子成为日中友好的桥梁纽带。”

4月8日，日本指挥家饭森范亲在大阪交响音乐厅接受记者采访。新华社记者 杨光 摄

饭森范亲评价《诗意江南》说，这部乐曲让中国乐器与西方乐器各展所长，四十多分钟的联合演奏和谐优美，毫无违和感。他说，日中两国的语言、文化中有许多共通点，这次演出能明显感受到两国艺术家演奏时产生的“化学反应”。

“和合之声”音乐会由日中国际文化艺术交流协会主办，获得大阪·关西世博会“TEAM EXPO 2025”共创项目认证。音乐会上，南京民族乐团还演奏了《百鸟朝凤》，旅日二胡艺术家张滨、琵琶艺术家叶卫阳等演奏了《赛马》等中国名曲，引起现场热烈反响。

4月8日，日本作曲家和田薰在大阪交响音乐厅接受记者采访。新华社记者 杨光 摄

张滨说，近年来，越来越多日本民众对二胡等中国民族乐器产生浓厚兴趣，促进了中日音乐艺术交流融合。

“中国民乐拥有独特的旋律，民族乐器的音色、音阶等很有特点，表现力很强，一听就能理解，很能吸引人。”饭森范亲说，日中都有很多独特的乐器，相信音乐交流能让两国在文化领域实现更深层的共鸣。

本场音乐会吸引了上千名观众。日本观众油谷女士告诉记者，《诗意江南》以及当晚其他乐曲的演出都非常棒。她认为“日中友好十分重要，希望两国艺术家有机会共同创作和演出更多音乐作品”。

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