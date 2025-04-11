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中国文化秀亮相巴西戈亚斯州议会

2025年04月11日08:25 | 来源：新华网
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　　新华社巴西戈亚尼亚4月9日电（记者周永穗 王天聪）中医推拿展位人气火爆，中国书法互动体验参与者踊跃……一场中国文化秀9日在巴西中部戈亚斯州的议会大厦亮相。当地官员、民众和戈亚斯联邦大学师生等200余人参与此次活动。

　　本次中国传统文化主题活动由戈亚斯州议会、戈亚斯州政府主办，戈亚斯联邦大学中医孔子学院协办，旨在弘扬中医药文化，促进中巴人文交流与民心相通。

　　戈亚斯州议会议长布鲁诺·佩肖托在活动致辞时表示，他曾到访过中国，中国的发展令人赞叹，戈亚斯州与中国的友好合作关系不断深化，为当地的经济社会发展带来新活力。

　　此次活动设有中医诊疗体验、太极拳、书法、绘画、双节棍等内容的展位，民众可在各个展位体验这些项目。

　　热拉尔多是一名太极拳爱好者，练习太极拳已有近十年。“我认为这项中国传统功夫不仅有观赏性，还可以增强体质，很多巴西人非常感兴趣，很乐意学习。”他说。

　　一名叫弗朗西斯科的当地居民在体验了中医推拿后表示，这是他第一次感受中医“按摩”，感觉全身轻松了。

　　戈亚斯联邦大学中医孔子学院中方院长吕均超表示，孔院教师向巴西民众专门展示了针灸、推拿、耳穴疗法等，参与活动的当地民众体验到了中医的神奇魅力。

(责编：曹欣悦、张悦)

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