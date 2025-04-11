打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美俄就双方使馆恢复运转的第二轮会谈结束

2025年04月11日08:22 | 来源：新华网
小字号

4月10日，在土耳其伊斯坦布尔，载有美国代表的车辆驶离俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆。新华社记者 刘磊 摄

4月10日，在土耳其伊斯坦布尔，载有美国代表的车辆驶离俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆。新华社记者 刘磊 摄

　　新华社伊斯坦布尔4月10日电（记者王腾飞　刘磊）美国与俄罗斯代表团10日在土耳其伊斯坦布尔完成了就双方大使馆恢复正常运转的第二轮会谈。

　　两国代表团当天在俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆进行了超过5小时的闭门会谈，会谈结束后没有立即对媒体发布消息。美国代表团已驱车离开谈判地点。

4月10日，在土耳其伊斯坦布尔，载有美国代表的车辆驶离俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆。新华社记者 刘磊 摄

4月10日，在土耳其伊斯坦布尔，载有美国代表的车辆驶离俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆。新华社记者 刘磊 摄

　　俄总统新闻秘书佩斯科夫当天对媒体说，俄罗斯与美国就两国驻外机构运行正常化和乌克兰问题解决的磋商没有时间框架。他表示，此次会谈只涉及两国外交关系正常化，不会讨论乌克兰问题。

　　美国国务院此前也曾表示，此次会谈仅讨论美俄双方驻对方使馆的运作问题，不涉及俄乌冲突议题。

4月10日，在土耳其伊斯坦布尔，载有美国代表的车辆准备驶入俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆。新华社记者 刘磊 摄

4月10日，在土耳其伊斯坦布尔，载有美国代表的车辆准备驶入俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆。新华社记者 刘磊 摄

　　美俄两国代表于2月27日在美国驻伊斯坦布尔领事官邸进行了第一轮会谈。

　　美俄在过去几年间外交关系紧张，两国均驱逐了彼此驻在国的外交官，导致使馆不能正常运行。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部