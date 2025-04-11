4月10日，在土耳其伊斯坦布尔，载有美国代表的车辆驶离俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆。新华社记者 刘磊 摄

新华社伊斯坦布尔4月10日电（记者王腾飞 刘磊）美国与俄罗斯代表团10日在土耳其伊斯坦布尔完成了就双方大使馆恢复正常运转的第二轮会谈。

两国代表团当天在俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆进行了超过5小时的闭门会谈，会谈结束后没有立即对媒体发布消息。美国代表团已驱车离开谈判地点。

4月10日，在土耳其伊斯坦布尔，载有美国代表的车辆驶离俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆。新华社记者 刘磊 摄

俄总统新闻秘书佩斯科夫当天对媒体说，俄罗斯与美国就两国驻外机构运行正常化和乌克兰问题解决的磋商没有时间框架。他表示，此次会谈只涉及两国外交关系正常化，不会讨论乌克兰问题。

美国国务院此前也曾表示，此次会谈仅讨论美俄双方驻对方使馆的运作问题，不涉及俄乌冲突议题。

4月10日，在土耳其伊斯坦布尔，载有美国代表的车辆准备驶入俄罗斯驻伊斯坦布尔总领馆。新华社记者 刘磊 摄

美俄两国代表于2月27日在美国驻伊斯坦布尔领事官邸进行了第一轮会谈。

美俄在过去几年间外交关系紧张，两国均驱逐了彼此驻在国的外交官，导致使馆不能正常运行。

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