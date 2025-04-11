2025年是上合组织的“中国年”。作为上合组织轮值主席国，我国将于今年秋天在天津主办上合组织成员国元首理事会第二十五次会议。

区域贸易获得突破、重点领域加大投资、共同携手展望未来……记者从4月10日上合峰会在天津举行的首场配套活动上了解到，上合组织国家期待在能源、基础设施、矿山石化等重点领域加大投资合作，共同维护多边贸易体制，谱写区域合作和可持续发展的新篇章。

10日开幕的上合组织可持续发展投资促进活动，吸引了上合组织各国政府及企业代表近400人参加。

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激说，在“上海精神”指引下，上合组织成立24年来区域经济合作取得丰硕成果。

截至2025年2月，上合组织国家共包括10个成员国、2个观察员国和14个对话伙伴。2024年中国与上合组织成员国、观察员国、对话伙伴贸易额达到创历史纪录的8900亿美元，约占中国外贸总额14.4%，充分展现出区域内贸易发展的巨大活力和广阔前景。

与会人士表示，上合组织国家在可持续发展领域优势互补、潜力巨大。“我们持续推进油气开采、加工制造、绿色能源、数字经济等领域的投资合作，助力各国产业转型，上合组织的产业链和供应链关系更加紧密。”凌激说。

在中国—上海合作组织可持续发展产业合作大会上，8个国家加大投资合作，在新能源、新材料、基础设施、矿山和石化等重点领域共签约18个项目，总金额47.95亿元。

天津经开区是中国首批国家级经开区之一，汽车及高端装备产业规模超过2000亿元。天津经开区管委会副主任曾伟鹏说，在新能源汽车市场蓬勃发展的基础上，他们积极助力企业“走出去”。

与会嘉宾在大会签约仪式上。新华社记者 赵子硕 摄

位于天津经开区的九洲永华环球供应链（天津）有限公司与三个国家的公司签署合作项目。“我们正和乌兹别克斯坦方面合作，推动更多国产燃油汽车进入中亚市场，还计划与他们合作销售国产新能源车。”公司总经理郭丹晶说，此次签约近3000台汽车。

同样，天津市金桥焊材集团股份有限公司与一家企业达成合作协议，出口高强实心焊丝和低温焊条等产品，合同金额超7000万元。与会嘉宾认为，深化地区投资合作、释放发展潜力是上海合作组织成员国的共同愿景，也是实现地区繁荣稳定的重要途径。

中国—欧亚经济合作基金首席执行官雷文弢说：“我们正在中亚地区、中东地区积极推进绿色能源项目落地，通过对绿色经济和绿色能源领域的投资，支持上合国家经济持续健康发展。”

上合组织副秘书长索海尔·汗在开幕式上致辞。新华社记者 赵子硕 摄

中国机电商会会长张钰晶说：“我们将持续举办项目推介、B2B洽谈等活动，助力中外企业在基础设施、能源转型、矿产开发等领域拓展合作新空间，并帮助企业防控风险、合规经营。”

上合组织副秘书长索海尔·汗表示，上海合作组织的生命力在于实践，投资合作的成功取决于行动，将以本次活动为契机，把共识变成路线图、把愿景变成现实，谱写区域经济合作和可持续发展的新篇章。

“上合组织国家要坚持正确方向、团结协作，共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，为世界经济发展注入确定性和正能量。”凌激说。（记者杨文、梁姊、宋瑞）

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