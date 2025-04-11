新华社华盛顿4月10日电 美国前财政部长耶伦10日表示，美国新一届政府的经济政策是她所见过的“最严重的自我伤害”行为。加征关税等政策背景下，美国经济陷入衰退风险已经上升。

耶伦曾在奥巴马政府中担任美联储主席，后在拜登政府中担任财政部长。她10日在接受美国有线电视新闻网采访时表示，美国现任政府的关税政策可能让美国普通家庭每年的支出增加近4000美元。除关税可能给消费者支出带来负面影响外，美国经济还面临着巨大的不确定性冲击。耶伦说，“面对如此大的不确定性，哪家公司会进行长期投资呢”？投资支出和消费支出的减少很有可能引发经济衰退。

耶伦强调说，除关税政策外，现任政府对社会保障署、国税局等公共服务机构的削减，以及对医疗补助、食品救济等政府项目的压缩可能损害低收入家庭的利益。这一系列政策极具“破坏性”。

美国前财长萨默斯日前已对美国经济衰退前景发出警告。萨默斯8日接受彭博社采访时表示，由于特朗普政府正在实施的关税措施，美国目前可能正朝着经济衰退的方向发展，可能导致约200万美国人失业，每个家庭将面临至少5000美元的收入损失。

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