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我在中国学豫剧（创作者谈）

（喀麦隆）刘汴京
2025年04月11日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　我的中文名字是刘汴京。我来自非洲国家喀麦隆，是河南大学武术学院的一名博士生，也是一名豫剧爱好者。我名字中的“刘”与“留”同音，“汴京”则是河南开封在中国古代的名称。在这里，我与豫剧结缘，拓展出生活的另一种可能。

　　2017年，我通过留学申请，来到河南大学国际汉学院学习中文。在学校的一场活动中，我观看了豫剧表演，并演唱了豫剧《花木兰》选段。这是我第一次接触豫剧，其独特的节奏和韵味深深吸引了我。我开始对这门艺术充满兴趣，渴望深入了解、学习。

　　后来在校园里，我偶然遇到那次来表演的豫剧演员刘子杰。我向他表达了自己想学唱豫剧的想法，并询问是否有人可以教我。他当时非常惊讶，没想到一个外国人会对豫剧如此感兴趣。他不仅欣然应允指导我，还愿意为我推荐老师，这让我感到非常幸运，也坚定了我学唱豫剧的决心。

　　随后，我在网上搜索豫剧的学习资源时，偶然发现豫剧表演艺术家李树建主演的《清风亭上》。他的表演令我印象深刻，不仅在人物神态、动作上拿捏得当，悠扬婉转的唱腔更是韵味十足。通过他的演绎，我感受到中国人内心丰沛的情感，我对豫剧更加着迷了。于是，我开始系统观看他的豫剧表演，模仿唱腔，揣摩技巧。通过这种方式，我体会到中国传统戏曲文化的魅力，也产生了向李树建老师拜师学艺的想法。

　　在刘子杰的引荐下，我见到了李树建老师。我坦诚地告诉他，自己很迷茫，不知道该如何迈出第一步。他建议我先跟着刘子杰学习一段时间豫剧的基础知识，还特意指出，想学好豫剧，就要提高中文水平，因为豫剧的唱腔、旋律和节奏需依托河南方言的声调变化与发音习惯呈现。

　　我还要掌握河南话！这对我来说是巨大的挑战。但从那天起，我每天花费大量时间学习中文，用6个小时听中文对话，努力提升语言能力；另外用4个小时听豫剧演唱，感受并理解其中的韵味与技巧。这个过程很辛苦，也很艰难，但我没有放弃。因为我深知，语言是豫剧的“入门钥匙”，沉浸其中才能拿到这把“钥匙”，才能真正打开豫剧世界的大门。

　　有了一定基础后，2018年，我终于要正式拜李树建老师为师了。拜师当天，我心里无比紧张，担心自己唱不好，老师不会收我为徒。唱到第三句时，我突然忘记接下来的唱词了。那一刻，我几乎想要放弃，甚至想转身逃离现场。但就在我陷入困境之时，老师和在场的师兄弟姐妹并没有嘲笑我，他们接起我忘记的那一句，与我一起唱到最后。我深受感动，再次下定决心，一定要把豫剧唱好！

　　拜师成功后，我每周前往郑州向师傅求教。尽管我的汉语已有长足进步，但吐字不清的问题依然存在。练习过程中，师傅对我非常严格，并不因我是外国人而降低对我的要求。在他的耐心指导下，我从《大登殿》学起，逐渐掌握了一系列经典剧目。我尤其喜欢“忠孝节义”四部曲：《程婴救孤》《清风亭上》《苏武牧羊》《义薄云天》。在我看来，这些作品不仅展现了豫剧极富张力的表演风格，更蕴含着中国文化对忠诚、孝道、气节与道义的生动阐释。通过学习它们，我既被戏曲故事的人物和情节深深打动，也更加认真思考待人接物与认识世界的方式。

　　2019年，我参加了河南卫视《梨园春》“擂响中国”全国戏迷擂台赛。参赛期间，我积极准备，反复练习，最终获得总决赛银奖，这对我来说是极大的鼓励。后来，我陆续在一些电视节目中表演，这些经历使我在唱豫剧时更加自信，也带给我很多快乐。通过网络，我将这些快乐分享给世界各地的朋友们。

　　我沉浸在豫剧艺术之中，无论在戏班、剧院还是演播厅，我都遇到很多真心热爱戏曲文化的人，比如我的师傅李树建、刘子杰和同门师兄弟姐妹，他们热爱生活、热爱艺术。我认为，只有真正热爱生活，才能唱好豫剧。每次排练和交流时，我都能深深感受到他们对这门艺术的珍视和对美好生活的热情。

　　正因如此，我渴望继续留在中国，深入学习并传播豫剧艺术，在更大的舞台，让更多人听见、看见并感受到豫剧艺术的美好。

　　（作者为豫剧表演者、河南大学留学生）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月11日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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