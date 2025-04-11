据新华社伦敦电 （记者郭爽）英国能源智库“未烧尽的煤”日前发布最新报告说，2024年全球可再生能源发电量实现创纪录增长，助推清洁能源（包括可再生能源和核能）发电量在全球发电总量中占比超过40%。

这份题为《2025年全球电力评论》的报告分析了200多个国家和地区的电力数据，包括占全球电力需求90%以上的80多个国家和地区2024年的最新数据，以及对其他国家和地区2024年的估算数据。

报告显示，2024年可再生能源发电增量达858太瓦时（TWh），创历史新高。可再生能源发电量创纪录增长推动清洁能源发电量在全球发电总量中占比达40.9%。太阳能已成为推动全球能源转型的引擎，太阳能发电量在过去三年内翻了一番。报告说，2024年全球太阳能和风能发电增量一半以上来自中国。

不过，报告也指出，2024年热浪频发，全球电力需求增长4%，导致化石燃料发电量小幅增加，电力行业碳排放量因此达到历史新高。

报告说，人类社会正逐步接近一个转折点，清洁能源发电的快速增长已超越结构性需求增长。随着清洁能源发电的持续增长以及电池储能等技术的广泛应用，未来几年对化石燃料发电的依赖将逐步减弱。

《 人民日报 》（ 2025年04月11日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)