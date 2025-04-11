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商务部：谈，大门敞开；打，奉陪到底

2025年04月11日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月10日电  （记者谢希瑶、王雨萧）针对中方是否就关税问题与美展开谈判，商务部新闻发言人何咏前10日表示，中方的立场是明确一贯的，谈，大门敞开，但对话必须在相互尊重的基础上以平等方式进行。打，中方也将奉陪到底，施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式。

　　在商务部当天举行的例行新闻发布会上，何咏前表示，希望美方与中方相向而行，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，通过对话协商妥善解决分歧。我们不惹事，也不怕事。中国人民和世界人民的正当发展权利不容剥夺，中国和世界各国的主权安全发展利益不容侵犯。

　　何咏前说，贸易战没有赢家，保护主义没有出路。如果美方一意孤行，中方将奉陪到底。我们绝不接受美方的极限施压和霸凌行径，必将采取坚决有力措施捍卫自身正当权益。我们注意到，美国国内以及国际社会都对美方“对等关税”措施表达了广泛的反对意见。中方敦促美方尽快取消单边关税措施，回到通过平等对话妥善解决分歧的正确轨道。

　　何咏前表示，近期，美国以各种借口宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴滥施关税，严重违反国际规则和公平正义。中国政府与世界各相关经济体一道，强烈谴责，坚决反对。美方施压和威胁解决不了问题，应回到公平对话的轨道上来。中国已经并将继续坚决采取反制措施，维护自身主权安全发展利益。

　　何咏前说，美对我滥施关税措施，严重侵犯我国正当权益、抑制双边贸易，对我外贸企业造成负面影响。我们将坚定不移办好自己的事，以中国的“确定性”，对冲外部环境的“不确定性”。我们将帮助出口遇阻的外贸企业开拓国内市场，用好消费品以旧换新政策，办好外贸优品中华行等系列活动，深入开展内外贸一体化工作等。

　　“可以看到，中国超大规模市场潜力不断释放，稳经济、稳外贸政策接续发力，中国外贸有信心、有底气应对各种风险挑战。”何咏前说。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月11日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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