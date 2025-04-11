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谱写中印尼命运共同体新篇章（大使随笔）

王鲁彤
2025年04月11日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国和印度尼西亚是隔海相望的好邻居、命运与共的好伙伴，两国友谊源远流长。古代海上丝绸之路曾将双方紧密联系在一起，书写了两国人民友好往来、相知相交的历史佳话。新中国成立后，印尼成为最早同中国建交的国家之一。今年4月13日是中印尼建交75周年纪念日，是回顾过去、展望未来的契机。

　　建交75年来，中印尼关系经历风雨，但始终向前发展。两国在争取民族独立和国家建设事业中始终相互支持，坚定走符合自身国情的发展道路，坚定支持彼此维护主权、安全、发展利益，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解支持。中印尼战略互信不断增强，两国建立了全面战略伙伴关系，打造政治、经济、人文、海上、安全“五大支柱”合作，构建具有地区和全球影响力的命运共同体。

　　中国连续12年成为印尼最大贸易伙伴和主要投资来源国，“区域综合经济走廊”“两国双园”等重点项目取得新进展，绿色产业、数字经济等领域合作蓬勃开展。雅万高铁成为两国高质量共建“一带一路”的“金字招牌”，已累计发送旅客800余万人次。两国教育、旅游、科技等合作潜力不断释放，中印尼传统友好焕发新的生机。中国的发展理念和成就受到印尼年轻一代关注和向往，目前有上万名印尼留学生在中国求学。2024年，赴印尼中国游客数量超过150万人次。今年以来，广州至泗水、昆明至美娜多等航线开通，进一步便利两国人民双向往来。

　　70年前在印尼召开的万隆会议形成了团结、友谊、合作的万隆精神，成为广大发展中国家摆脱殖民统治、追求独立自主的时代象征。今年1月，印尼成为金砖正式成员，为全球南方国家团结合作注入新动力。作为发展中大国、新兴市场国家和“全球南方”主要成员，中印尼将携手同行，践行真正的多边主义，维护发展中国家共同利益和国际公平正义，赋予万隆精神新的时代内涵，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，共同维护地区和平稳定。

　　习近平主席曾形容中国和印尼关系发展，“如同美丽的梭罗河一样，越过重重山峦奔流向海，走过了很不平凡的历程”。两国关系取得宝贵成就，关键在于坚持战略自主、互信互助、合作共赢、公平正义。当前中国正以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，印尼人民也正在为实现“黄金印尼2045”目标奋斗。在实现现代化之路上，两国将精诚团结，打造互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋，共同谱写中印尼命运共同体新篇章。

　　（作者为中国驻印度尼西亚大使）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月11日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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