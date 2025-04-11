“中方愿同地区国家一道，推动中拉命运共同体建设不断得到新发展。”4月9日，拉美和加勒比国家共同体第九届峰会在轮值主席国洪都拉斯举行，习近平主席向峰会致贺信，充分体现了中方对中拉关系的高度重视，彰显了中拉关系的高水平发展。

中方一贯支持拉美和加勒比地区一体化进程，高度重视发展同拉共体关系，将拉共体视为巩固发展中国家团结、推动南南合作的重要伙伴。2014年7月，中国—拉美和加勒比国家领导人会晤在巴西举行，习近平主席同与会各国领导人一致决定建立平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系，共同宣布成立中国—拉共体论坛。习近平主席首次提出构建中拉命运共同体的倡议，得到拉美国家广泛积极响应。10多年来，中拉命运共同体建设成果丰硕，极大促进了中拉关系发展。中国—拉共体论坛机制日臻完善，已成为增进中拉政治互信、加强发展战略对接、促进民心相通的重要平台。拉共体轮值主席国洪都拉斯协调员、洪都拉斯副外长赫拉尔多·托雷斯表示，中国始终坚持平等尊重的南南合作理念，已成为推动拉美和加勒比地区一体化的重要伙伴。

中拉关系历经国际风云变幻考验，已经进入平等、互利、创新、开放、惠民的新阶段。同拉美国家交往，中方始终秉持平等相待、互利共赢的原则，从不寻求势力范围，也不针对任何一方。中国和拉美经济高度互补，中国稳居拉美第二大贸易伙伴国，是巴西、智利、秘鲁等国第一大贸易伙伴，已与智利、秘鲁、哥斯达黎加、厄瓜多尔、尼加拉瓜5个拉美国家签署自由贸易协定。中国—巴西合作“下至大豆、上达太空”，秘鲁的钱凯港助力拉美打开太平洋门户，中企承建厄瓜多尔公路项目惠及超10万民众……一个个合作项目提升地区国家的自主发展能力，充分彰显中拉合作惠及双方人民，树立起南南合作的典范。越来越多的地区国家同中国合作推进高质量共建“一带一路”，支持并参与全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。

当前世界百年变局加速演进，包括中国及拉美和加勒比国家在内的“全球南方”声势卓然壮大，在人类进步事业中发挥着越来越重要的作用。近年来，作为西半球最重要的一体化组织，拉共体坚持独立自主、联合自强，在加强对话协调、推动域内域外合作方面取得可喜成果，为维护地区和平稳定、促进发展合作、推进区域一体化发挥了重要作用。中国与拉美国家同属“全球南方”，坚定维护世界和平、促进共同发展，为推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系和更加公正合理的全球治理体系发出“中拉声音”，为推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景凝聚“中拉能量”。

今年是中国—拉共体论坛正式运行10周年，中方将在北京举办论坛第四届部长级会议。中方欢迎拉共体各成员国来华参会，共商发展大计、共襄合作盛举，共同为应对全球性挑战、推动全球治理变革、维护世界和平稳定贡献智慧和力量，以“全球南方”团结自强的时代强音，为动荡的世界注入稳定性和正能量。

《 人民日报 》（ 2025年04月11日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)