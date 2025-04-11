——习近平主席向拉共体第九届峰会致贺信引发拉美和加勒比国家人士热烈反响

本报记者 陈一鸣 谢佳宁 许 放 宋亦然

4月9日，拉美和加勒比国家共同体第九届峰会在轮值主席国洪都拉斯举行，国家主席习近平向峰会致贺信。接受本报记者采访的拉美和加勒比国家人士认为，贺信传递了习近平主席对拉美和加勒比国家和人民在发展振兴道路上取得更大成就的衷心祝愿，体现了中方对发展中拉关系的高度重视，为双方携手共建拉中命运共同体、共同开创更加美好未来注入信心与动力。

“在互信、友谊的基础上拓展合作”

习近平主席在贺信中指出，当前世界百年变局加速演进，包括中国及拉美和加勒比国家在内的“全球南方”声势卓然壮大。拉共体坚持独立自主、联合自强，为维护地区和平稳定、促进发展合作、推进区域一体化发挥了重要作用。

“中国始终坚定支持拉美和加勒比国家，携手应对全球性挑战。拉共体国家将继续与中国携手并肩，在互信、友谊的基础上拓展合作，共同追求变革与进步。”圭亚那前外长克莱门特·罗西表示。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托认为，中国已成为拉美和加勒比国家重要合作伙伴。中国支持南方共同市场、太平洋联盟等地区一体化进程，有助于加快形成互利共赢的区域一体化格局。

玻利维亚独立撰稿人伊莎贝尔·梅尔卡德表示，中国始终支持拉美和加勒比地区一体化进程，助力拉美和加勒比国家加强基础设施建设，为当地人民带来实实在在的福祉。“拉共体与中方积极开展合作，一个又一个造福民生的项目得以实施，受到地区民众的广泛欢迎。”

秘鲁前驻华大使胡安·卡普纳伊表示，拉美和加勒比国家同中国加强互利合作有利于增强自身自主发展能力，更好维护发展中国家正当权益，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

哥伦比亚埃斯特尔纳多大学国际关系学教授莉娜·贝尔特兰表示，当前世界进入新的动荡变革期，拉美和加勒比国家只有加强团结合作才能共同应对挑战。“全球南方”应该发出协调一致的声音，维护共同利益，不断提升在全球治理中的代表性和话语权。

“促进双方优势互补、共同发展”

习近平主席指出，中拉关系历经国际风云变幻考验，已经进入平等、互利、创新、开放、惠民的新阶段。双方政治互信不断深化，务实合作持续拓展，人文交往日益密切，惠及中拉双方人民，树立起南南合作的典范。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书何塞·萨拉萨尔—希里纳奇斯认为，几十年来，拉中关系实现了跨越式发展，在发展融资、基础设施建设、科技创新等领域合作不断深化。“这种互利共赢的合作模式不仅推动双边贸易规模持续扩大，也促进双方优势互补、共同发展。”

“中国是拉美地区重要的贸易伙伴，在基础设施领域的投资为拉美国家提升自主发展能力和全球竞争力带来机遇。”智利阿里卡港口公司总经理豪尔赫·卡塞雷斯表示，去年开港的秘鲁钱凯港正在成为地区重要物流枢纽，显著缩短拉美到亚洲之间的海上运输时间，为地区国家的出口带来切实便利。

拉美社会科学院厄瓜多尔分院国际关系与传播系主任辛蒂娅·奎利科尼表示，2024年中国与拉美和加勒比地区的双边贸易额达到5184.67亿美元。智利、秘鲁、哥斯达黎加、厄瓜多尔、尼加拉瓜5个拉美国家与中国签署了自由贸易协定，均已生效实施。“去年5月正式生效的厄中自贸协定为拓展双边贸易奠定了坚实基础。”

哥斯达黎加资深媒体顾问、专栏作家伊雅丽·戈麦斯表示，哥斯达黎加与中国建交18年来，在经济、农业、基础设施、文化等领域持续深化合作与交流。中国农业专家积极分享先进农业技术，帮助哥斯达黎加等地区国家农业发展。这些合作在推动地区农业现代化的同时，也拉紧了拉中双方合作纽带。

日前，中国—乌拉圭生物纳米制药联合实验室在乌拉圭首都蒙得维的亚启动，联合实验室将在纳米科技领域开展前瞻性研究。乌拉圭《共和国报》社长胡安·布兰科表示，拉中高校与科研机构之间的合作潜力巨大，将有助于推动科学技术和知识的跨国交流，对拉美国家的经济发展至关重要。

特立尼达和多巴哥前外长杜克兰表示，中国与拉美和加勒比国家携手应对气候变化等问题，推动实现可持续发展。中国企业在当地承建的工业园助力特多高价值制造业、轻工业、物流等新兴产业和信息通信技术发展，帮助特多经济实现多元化发展。

“为促进地区繁荣发展、完善全球治理作出更大贡献”

“中方愿同地区国家一道，推动中拉命运共同体建设不断得到新发展。”习近平主席在贺信中强调，今年，中方将在北京举办中拉论坛第四届部长级会议，欢迎拉共体各成员国来华参会，共商发展大计、共襄合作盛举，共同为应对全球性挑战、推动全球治理变革、维护世界和平稳定贡献智慧和力量。

巴西弗鲁米嫩塞联邦大学教授、国际问题专家埃万德罗·卡瓦略表示，拉中论坛始终坚持共商共建共享，为深化拉中战略互信与务实合作提供了坚实机制保障。“相信即将举办的拉中论坛第四届部长级会议，将推动拉中命运共同体建设不断得到新发展，为促进地区繁荣发展、完善全球治理作出更大贡献。”

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示，拉中双方不断推动务实合作走深走实，极大促进了拉美和加勒比地区经济振兴，为地区国家经济和社会发展提供了坚实支撑，也为推进区域一体化进程作出积极贡献。

委内瑞拉中国问题研究中心主任艾马拉·格德尔表示，拉中论坛有助于拓展双方合作领域。在动荡不安的国际形势下，拉中论坛成为稳固的南南合作平台。拉中双方在论坛框架内加强务实合作，携手应对全球性挑战，有助于保障全球供应链稳定，为全球贸易注入稳定力量。

墨西哥国立自治大学历史档案传播办公室主任库伊特拉瓦·阿尔坎塔拉表示，今年是拉中论坛正式运行10周年，为拉中在相互尊重、互惠互利的基础上开展更多务实合作提供了新机遇，拉中合作将迎来更加光明的前景。

苏里南农牧渔业部官员雅松·巴克表示，相信即将举办的拉中论坛第四届部长级会议，将为促进地区和世界和平与发展、更好地造福拉中人民和世界人民作出积极贡献。

（本报里约热内卢、墨西哥城、布宜诺斯艾利斯4月10日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月11日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)