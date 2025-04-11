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中方谴责以色列空袭叙利亚并敦促以方尽快撤出叙领土

2025年04月11日04:44 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月10日电 中国常驻联合国代表团临时代办耿爽10日在安理会叙利亚问题紧急公开会上发言，谴责以色列上周对叙利亚发动空袭，敦促以色列立即停止攻击行为，并尽快从叙利亚领土撤出。

　　耿爽说，上周，以色列对叙利亚境内多处目标发动空袭，造成重大人员伤亡和设施损毁。以方行为严重违反国际法，严重侵犯叙利亚的主权、统一和领土完整。1974年《部队脱离接触协议》应当得到遵守，联合国部队根据授权履职应当得到保障。

　　耿爽表示，当前叙利亚局势发展仍处于重要和敏感阶段。平稳实现政治过渡是叙利亚恢复和平稳定的关键，也应成为各方共同努力的首要目标。中方希望叙临时当局遵照安理会第2254号决议确定的原则，同叙各界开展广泛对话协商，推动包容的政治进程。中方敦促叙临时当局以透明、负责任的方式推进对沿海地区暴力事件的调查，及时公布调查结果，接受国际社会的监督。耿爽同时强调，叙临时当局应履行反恐义务，采取果断措施，打击包括“东伊运”在内的所有被安理会列名的恐怖组织。

　　耿爽指出，自本轮巴以冲突爆发以来，中东地区深陷动荡不安。近期，以色列不顾国际社会强烈反对，在加沙地带重启战端，地区安全稳定面临更多挑战，令人深感担忧。中方敦促有关各方保持冷静克制，摒弃武力执念，避免采取加剧地区紧张局势的行动，重回政治解决的正确轨道，通过对话谈判化解分歧。国际社会特别是有影响力的国家应加大外交努力，为冲突的政治解决发挥积极和负责任的作用。中方愿同国际社会一道，继续为推动叙利亚实现长治久安、中东地区恢复和平安宁作出不懈努力。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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