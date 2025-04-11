新华社日内瓦4月9日电（记者焦倩）世界贸易组织10日举行成立三十周年纪念活动。与会成员回顾多边贸易体制的历史成就，探讨当下世贸组织面临的生存挑战，并展望未来改革方向。活动期间，由瑞士、新加坡等41个中小规模经济体共同发布“多边贸易体制之友”倡议。

倡议充分肯定世贸组织在过去三十年中对全球贸易自由化及发展中国家融入世界经济所发挥的重要作用，指出当前多边贸易体制面临严峻挑战，包括全球供应链中断和保护主义抬头。倡议呼吁各方重申对世贸规则的承诺，维护贸易开放，以创新方式共同推进世贸组织改革，使其更好应对当前挑战，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制的基础性作用。

非加太集团代表巴巴多斯、非洲集团代表莫桑比克、欧盟、英国、印度尼西亚、韩国、秘鲁、巴西、尼泊尔、日本、中国、俄罗斯等成员发言。发言指出世界贸易面临单边关税挑战和不确定性加剧的风险，强调遵守世贸组织非歧视等基本原则的重要性，呼吁坚定维护以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，并承诺采取切实行动推进世贸组织改革，推动世贸组织第十四届部长级会议取得成功。

中方代表在发言中指出，当前国际局势动荡更突显世贸组织的核心价值。美方对包括中国在内的成员加征单边关税，严重冲击以世贸组织为核心的多边贸易体制，严重冲击世界经济，特别是对弱小经济体和最不发达国家。中方采取坚定的反制措施，不仅是为了维护自身主权安全发展利益，也是为了捍卫国际贸易规则和国际公平正义。历史已反复证明，保护主义没有出路，开放合作才是正道。中国愿与各方一道，践行真正的多边主义，坚定维护世贸组织规则体系，为全球经济注入更多稳定性与可预期性。

世贸组织总干事伊维拉在总结中鼓励成员珍惜世贸组织平台，通过贸易促进发展和安全，以创新思路推进世贸组织改革。

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