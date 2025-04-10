打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方将向缅方追加提供新一批紧急人道主义救灾援助

2025年04月10日20:56 | 来源：新华网
小字号

新华社北京4月10日电（记者袁睿、成欣）外交部发言人林剑10日在例行记者会上介绍了中方助缅抗震救灾相关情况和下步考虑。作为友好邻邦和胞波兄弟，中方决定将向缅方追加提供新一批紧急人道主义救灾援助。

有记者问：3月28日缅甸地震以来，中方全力协助缅方开展救援工作，得到缅甸民众和国际社会的赞誉。发言人能否介绍中方助缅抗震救灾的相关情况和下步考虑？

林剑说，缅甸地震发生后，中国救援力量迅速集结，与时间赛跑，展开生命救援。中国第一个宣布对缅提供紧急援助、第一个向缅派出救援队、第一个在缅救出受困幸存者、第一个在震区搭建起安置中心。中方30多支救援队、600多名救援队员赴缅施救，并向缅提供多批紧急救援物资，展现了中国速度、中国力度、中国温度，受到缅甸人民热情欢迎和由衷感谢。

林剑表示，当前缅甸救灾工作已转入疫情防控和恢复重建。作为友好邻邦和胞波兄弟，中方决定将向缅方追加提供新一批紧急人道主义救灾援助，用于提供成品油、板房、手术室、药品、疫苗等急需物资，派遣医疗防疫专家组开展救治和消杀，派遣专家进行建筑安全和文物受损检测评估、加固修复。

“天灾无情，人间有爱。”林剑说，“中国将弘扬中缅胞波情谊，秉持同甘共苦的中缅命运共同体精神，帮助缅甸人民克服困难，重建家园。”

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部