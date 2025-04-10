新华社北京4月10日电（记者袁睿、成欣）外交部发言人林剑10日在例行记者会上介绍了中方助缅抗震救灾相关情况和下步考虑。作为友好邻邦和胞波兄弟，中方决定将向缅方追加提供新一批紧急人道主义救灾援助。

有记者问：3月28日缅甸地震以来，中方全力协助缅方开展救援工作，得到缅甸民众和国际社会的赞誉。发言人能否介绍中方助缅抗震救灾的相关情况和下步考虑？

林剑说，缅甸地震发生后，中国救援力量迅速集结，与时间赛跑，展开生命救援。中国第一个宣布对缅提供紧急援助、第一个向缅派出救援队、第一个在缅救出受困幸存者、第一个在震区搭建起安置中心。中方30多支救援队、600多名救援队员赴缅施救，并向缅提供多批紧急救援物资，展现了中国速度、中国力度、中国温度，受到缅甸人民热情欢迎和由衷感谢。

林剑表示，当前缅甸救灾工作已转入疫情防控和恢复重建。作为友好邻邦和胞波兄弟，中方决定将向缅方追加提供新一批紧急人道主义救灾援助，用于提供成品油、板房、手术室、药品、疫苗等急需物资，派遣医疗防疫专家组开展救治和消杀，派遣专家进行建筑安全和文物受损检测评估、加固修复。

“天灾无情，人间有爱。”林剑说，“中国将弘扬中缅胞波情谊，秉持同甘共苦的中缅命运共同体精神，帮助缅甸人民克服困难，重建家园。”

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