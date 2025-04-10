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美舆论质疑特朗普阵营公然操控股市牟利

2025年04月10日16:20 | 来源：新华网
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新华社北京4月10日电 美国股市过去数日因总统特朗普的关税政策而剧烈震荡。美股9日大涨前，特朗普在社交媒体上喊话买入，他旗下公司当天股价涨幅两倍、跑赢大盘。美国舆论质疑他本人及其“身边人”是否操纵股市、搞内幕交易以牟取暴利。

特朗普2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税，引发美股持续暴跌。9日，他突然宣布暂停这一政策，美股应声暴涨。

就在宣布政策变化前约4小时，特朗普在他创立的“真实社交”平台上发帖，以大写英文字母写道：“这是买入的大好时机！！！DJT。”

据美联社说法，虽然特朗普有时在帖文中以自己全名的英文缩写DJT强调帖文是自己亲自所写，但DJT也代表“真实社交”平台母公司特朗普媒体科技集团的股票。该股价格9日收盘上涨22.67%，为大盘涨幅的两倍左右。特朗普在这家公司持股53%，相当于这部分财富当天暴增4.15亿美元。

“特朗普政府中谁在做空市场，然后从美国人民的痛苦中获利？”南卡罗来纳州州议会前议员巴卡里·塞勒斯在社交媒体发问。

4月8日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社发（郭克摄）

4月8日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社发（郭克摄）

“他喜欢这个，操控市场，”曾在白宫担任伦理道德事务律师的理查德·佩恩特说，“看到这条帖子并且买入的人都发财了。”

民主党籍联邦参议员亚当·希夫在社交媒体写道：“特朗普用变化不定的关税政策制造市场巨大波动。这些政策持续摇摆不定为内幕交易提供了危险的机会。在特朗普最新的政策转变前，他的政府里有谁提前获知了消息？是否有人买入或卖出股票、以公共利益为代价牟利？我将给白宫写信（询问），公众有知情权。”

就在两天前，《白宫风云》作者、美国知名编剧阿伦·索尔金在媒体上质疑特朗普政府是否在操纵股市。“鉴于这一政府的一贯作风，如果我们发现，华盛顿那些由我们选出的人……上周抛出了股票，甚至做空股市，我不会感到意外。”

美国商务部长卢特尼克9日在美国全国广播公司节目中未直接回应这些质疑。

白宫发言人德赛也未正面回应美联社的提问，只声称“面对媒体无休止地散布恐慌”，特朗普“有责任确保市场及美国人的经济安全”。（记者：惠晓霜）

(责编：曹欣悦、张悦)

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