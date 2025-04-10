签约仪式现场。中国石化供图

人民网利雅得4月9日电 （记者任皓宇）4月8日，在延布炼厂合资公司成立十周年之际，中国石化与沙特阿美签署《延布炼厂扩建项目合作框架协议》。该项目将依托现有装置，新建180万吨/年乙烯、150万吨/年芳烃装置及配套下游聚烯烃装置，最大化炼化一体化协同效应，打造全产业链创新生态。投产后，项目将有效提升高端石化产品的生产能力，推动沙特工业多元化发展，满足全球市场需求。

中国石化总经理赵东表示，延布炼厂作为中沙能源合作的典范项目，自投产以来不仅为沙特当地经济注入强劲动力，也为促进石化产业升级作出了积极贡献。此次扩建项目的合作，标志着双方合作迈向更深层次、更广领域。我们将进一步释放双方合作潜力，推动双方重塑传统能源合作模式，拓展可持续发展新空间，共同打造具备综合竞争优势的世界级炼化一体化企业，助力全球能源转型。

沙特阿美总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔表示，延布炼厂扩建项目合作框架协议进一步深化和提升了沙特阿美与中国石化的战略伙伴关系。规划中的扩建项目巩固了我们在产品创新和多样化方面的承诺。我们期待着加强与中国石化的合作，使延布炼厂成为领先的炼油化工一体化企业。同时，我们的目标是助力强化沙特阿拉伯作为全球能源和化工领域领军者的地位。

延布炼厂是中国石化与沙特阿美合资建设的全球领先的炼厂，也是共建“一带一路”倡议与沙特“愿景2030”的重要实践。项目占地约520万平方米，位于沙特延布工业城，是该地区重要标杆企业。延布炼厂日加工43万桶沙特重质原油，生产成品油及高附加值产品，供应全球市场。

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