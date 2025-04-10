新华社布鲁塞尔4月9日电（记者周玥 丁英华）欧盟委员会9日发布“人工智能大陆行动计划”，其中的一些措施将聚焦在简化人工智能相关法规上，同时将大力建设“人工智能工厂”网络等，旨在全面提升欧盟在人工智能领域的竞争力。

欧盟委员会负责技术主权等事务的执行副主席汉娜·维尔库宁在声明中表示，该行动计划的一项重要举措是尽可能减少相关行业在监管方面的负担，并保证《人工智能法案》简单且有利于创新。

欧盟《人工智能法案》去年8月正式生效。该法案是全球首部全面监管人工智能的法规。

新公布的“人工智能大陆行动计划”还将推动大规模人工智能数据与计算基础设施建设，增加获取大量高质量数据的渠道，开发算法并促进欧盟战略部门采用人工智能，以及加强人工智能技能等。

据欧盟相关公报介绍，在基础设施建设方面，欧盟目前正在欧洲多地部署13座“人工智能工厂”。未来，欧盟还将推动建立“人工智能超级工厂”，这些大型设施将配备约10万枚先进人工智能芯片。

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