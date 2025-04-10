记者4月10日从国家原子能机构获悉，该机构与国际原子能机构9日在北京签署《技术合作国家计划框架》和《关于安全、和平利用核技术领域教育培训合作的实际安排》，未来5年，双方将在国际原子能机构技术合作框架下进一步深化核安全与核安保、粮食与农业、营养与健康、资源与环境等重点方向合作。

同时，双方将充分利用中国国内涉核高校、科研院所等优质教育培训资源，深化核领域全球治理和人才交流合作，为全球南方国家安全、和平利用核技术增进民生福祉、实现可持续发展提供更多公共产品、培养更多青年人才。

国家原子能机构主任单忠德表示，中方愿与国际原子能机构一道，携手践行全球发展倡议，推动核能发展更加普惠包容；携手践行全球安全倡议，推动核能治理更加公正合理；携手践行全球文明倡议，推动核能合作更加开放有序，为原子用于和平与发展、更好造福全球南方作出更大贡献。

国际原子能机构总干事格罗西高度评价中方在核能发展与核技术应用方面取得的成就，充分肯定中方与国际原子能机构长期以来的合作成果，以及为全球核能治理和发展贡献的重要力量。他表示，国际原子能机构将积极参与习近平主席提出的三大全球倡议，深化务实合作，共同推动实现联合国可持续发展目标。（记者宋晨）

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