新华社洛杉矶4月9日电（记者黄恒）美国总统特朗普9日说，他已设定最后期限，在此之前伊朗必须与美国就伊核问题达成协议。如果伊朗不放弃核武器计划，以色列可能会带头对伊朗采取军事行动。

特朗普当天在白宫接受媒体采访时说，美伊谈判在即，他已就伊核问题达成协议设定最后期限，但他没有透露具体内容。当媒体记者追问细节时，特朗普说：“我们还有一点时间，但时间不多了，因为我们不会让他们（伊朗）拥有核武器。”

当被问及如果伊朗未能与美方达成协议，他是否会采取军事行动时，特朗普回答说“绝对会”。他警告说：“如果需要军事行动，我们就会动用军事力量……以色列显然会深度参与其中。他们将成为其中的领导者。”

特朗普7日在白宫会见到访的以色列总理内塔尼亚胡后表示，美国与伊朗就伊核问题正展开“直接”谈判。伊朗外交部长阿拉格齐8日凌晨证实，伊朗和美国将于12日在阿曼举行间接高层谈判，并否认“首轮谈判为间接谈判，随后将转为直接谈判”的说法。

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