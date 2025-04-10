打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以防长称加沙南部整个拉法地区将成为安全缓冲区

2025年04月10日13:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷4月10日电（记者冯国芮　王卓伦）据以色列媒体9日报道，以国防部长卡茨当天表示，以军将完全控制加沙地带南部“莫拉格走廊”与“费城走廊”之间的区域，将整个拉法地区设为安全缓冲区。

　　以色列《耶路撒冷邮报》报道说，以军新设立的“莫拉格走廊”旨在将拉法与加沙其他地区隔离开来。一旦建成，以军在加沙地带南部的安全缓冲区将从加沙地带与埃及边界延伸至加沙地带汗尤尼斯郊外，其中包括整个拉法市，占加沙地带约20%的面积。

　　据《以色列时报》报道，卡茨称以军在战斗中取得“重大成果”，包括撤离拉法平民、包围该市并“切割”加沙地带。他表示，如果巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）继续拒绝以方要求，以军最终将大规模征召预备役部队以“全面击败哈马斯”。一旦达成换俘协议，以军当前的攻势将立即停止。

　　据报道，“莫拉格走廊”位于拉法以北，将拉法与其北侧的汗尤尼斯隔开。以军目前除了控制加沙地带与埃及接壤的“费城走廊”外，还称在3月18日恢复空袭加沙地带后，重新占领了将加沙一分为二的“内察里姆走廊”。

(责编：曹欣悦、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部