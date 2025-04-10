新华社耶路撒冷4月10日电（记者冯国芮 王卓伦）据以色列媒体9日报道，以国防部长卡茨当天表示，以军将完全控制加沙地带南部“莫拉格走廊”与“费城走廊”之间的区域，将整个拉法地区设为安全缓冲区。

以色列《耶路撒冷邮报》报道说，以军新设立的“莫拉格走廊”旨在将拉法与加沙其他地区隔离开来。一旦建成，以军在加沙地带南部的安全缓冲区将从加沙地带与埃及边界延伸至加沙地带汗尤尼斯郊外，其中包括整个拉法市，占加沙地带约20%的面积。

据《以色列时报》报道，卡茨称以军在战斗中取得“重大成果”，包括撤离拉法平民、包围该市并“切割”加沙地带。他表示，如果巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）继续拒绝以方要求，以军最终将大规模征召预备役部队以“全面击败哈马斯”。一旦达成换俘协议，以军当前的攻势将立即停止。

据报道，“莫拉格走廊”位于拉法以北，将拉法与其北侧的汗尤尼斯隔开。以军目前除了控制加沙地带与埃及接壤的“费城走廊”外，还称在3月18日恢复空袭加沙地带后，重新占领了将加沙一分为二的“内察里姆走廊”。

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