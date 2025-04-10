新华社北京4月10日电 题：美国“关税讹诈”，一脚踢到钢板上

新华社记者叶书宏

连日来，美国政府肆意滥用关税手段，对包括中国在内的全球贸易伙伴征收所谓“对等关税”。这种做法，损害了中国的正当权益，违反了世界贸易组织的规则，影响了以规则为基础的多边贸易体系，也给全球经济秩序的稳定带来了冲击，带有明显的单边主义、保护主义和经济霸凌色彩。面对美国步步施压，中国接连采取必要的反制措施，坚定维护自身的主权安全和发展利益，同时与国际社会一道，共同抵制美国的关税霸凌行为，努力维护多边主义和经济全球化。

美国实施所谓“对等关税”，把关税当作施压和谋利的工具，是典型的关税霸凌行为。美国彼得森国际经济研究所高级研究员查德·鲍恩明确指出，“对等关税”至少在两方面违反了世贸组织规则：一是针对不同贸易伙伴征收不同关税，违背了互不歧视的承诺；二是将关税提高到超出与其他成员国协商约定的最高水平，也属于违规行为。这一政策推出后，立即遭到国际社会的普遍批评和反对。智利总统博里奇批评道，美国这一单边主义行为将包括世贸组织框架在内的所有原则都抛在一边，是在拥抱“强权即公理”的理念。欧洲央行行长拉加德则警告说，“对等关税”将对全球经济产生负面冲击。

面对“关税讹诈”，中国不惹事，也不怕事。美国挑起争端，中国采取必要反制，是为了维护自身的主权安全、发展利益以及正常的国际贸易秩序，这完全是正当的。中国坚决反制的态度也在向世界表明，中国不会容忍霸凌行为，施压和威胁不是同中方打交道的正确方式。卡塔尔半岛电视台网站最近刊文分析，中国为何比2018年更有信心——过去几年发生了一些重要变化，中国对美国出口的依存度显著下降，同时加大了对新兴市场的开拓力度，再加上对美关税政策的充分预判，使得中国政府和企业更有能力应对美国单方面的极限施压。

中国完全有底气、有能力、有韧性应对这场关税战。中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，经济高质量发展大势也没有变。2024年，国内生产总值134.9万亿元、增长5%，增速居世界主要经济体前列。中国拥有完整的产业体系，是全球唯一涵盖联合国产业分类中全部工业门类的国家，这是应对贸易霸凌的坚实基础；14亿多人口的超大规模市场为抵御外部冲击提供了缓冲空间，也为反击“关税讹诈”提供了“战略纵深”；中国坚定推进高水平对外开放，通过持续扩大多边合作打造互利共赢的贸易伙伴网。彭博社曾刊文指出，作为世界最大的生产者，中国多年来已建立起一个抗压能力很强的经济体系。

美国的单边霸凌行为扰乱了国际贸易秩序，给全球经济带来了诸多不确定性，甚至可能将世界经济拖入衰退的风险。二战后建立的全球贸易秩序和经济全球化成果来之不易，美国当前的“关税讹诈”正在威胁这些成果。“割肉饲虎”不会带来安宁，只会滋养贪欲，助长霸凌。国际社会应团结起来，共同维护公平、公正、开放的贸易环境。中国坚决有力的反制，弘扬了国际道义正气。要看到，这场博弈不仅是中美贸易战的延续，更是经济全球化背景下开放合作与封闭对抗两种理念的交锋。在此过程中，中国凭借制度优势、经济韧性和战略智慧，向世界展现了维护正义的决心和抵抗霸凌的担当。美国企图以讹诈手段向中国施压，无异于一脚踢到钢板上。

经济全球化是人类社会发展必经之路，以邻为壑的经济霸凌终将反噬自身。上世纪30年代美国《斯姆特-霍利关税法》引发全球贸易战是前车之鉴。贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。中国坚定站在历史正确一边，在开放中不断提升自主发展能力，并以自身发展为世界注入确定性。中国始终坚信，开放包容、合作共赢才是人间正道。

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